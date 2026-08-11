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Estados Unidos anuncia ayuda de $15,5 millones a Colombia tras fuerte terremoto

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia y dejó graves daños en distintas regiones; Estados Unidos anunció una ayuda económica para atender la emergencia y asistir a los afectados

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Por AFP
Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali.
Estados Unidos enviará ayuda a Colombia para asistir en la emergencia y la recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al oeste del país. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







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