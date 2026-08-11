Estados Unidos anuncia ayuda de $15,5 millones a Colombia tras fuerte terremoto

Estados Unidos enviará ayuda a Colombia para asistir en la emergencia y la recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al oeste del país.

Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de $15,5 millones para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país y dejó al menos 111 personas fallecidas.

El Departamento de Estado estadounidense informó mediante su cuenta de la red social X que los recursos financiarán refugios de emergencia, alimentos y medidas de protección. También servirán para realizar evaluaciones de los daños provocados por el terremoto.

El fuerte terremoto sacudió Colombia este lunes 10 de agosto. El movimiento se sintió con intensidad en grandes ciudades como Bogotá y Cali.

Las autoridades reportaron daños importantes en el oeste del país. El balance preliminar también incluye decenas de personas heridas y numerosos edificios afectados.

Terremoto de magnitud 7,4 golpeó Colombia

El servicio geológico colombiano y el servicio geológico de Estados Unidos situaron la magnitud del terremoto en 7,4.

El movimiento tuvo una profundidad aproximada de 80 kilómetros. Su epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar en Chocó al oeste de Colombia.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la cantidad de fallecidos llegó a 111 personas durante una conferencia de prensa posterior al Puesto de Mando Unificado instalado para atender la emergencia.

El mandatario también presentó un balance preliminar sobre las consecuencias del terremoto.

Las autoridades contabilizaron hasta ese momento 87 personas heridas. Además reportaron 37 viviendas destruidas y 61 edificios colapsados.

La emergencia también causó daños en 18 centros de salud y afectó 18 vías.

El reporte oficial señaló además un aeropuerto afectado por el terremoto.