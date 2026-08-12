Planeta insólito

Jefe habría impedido a personal evacuar durante terremoto en Colombia: el caso que indigna las redes sociales (video)

La empresa niega los hechos; sin embargo, fueron registrados en una grabación

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Por Fátima Jiménez
Este edificio colapsó en la ciudad de Manizales, tras el violento sismo que sacudió Colombia este 10 de agosto.
Este edificio colapsó en la ciudad de Manizales, tras el violento sismo que sacudió Colombia este 10 de agosto. (GIOVANNY GALVEZ/AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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