Jefe habría impedido a personal evacuar durante terremoto en Colombia: el caso que indigna las redes sociales (video)

Este edificio colapsó en la ciudad de Manizales, tras el violento sismo que sacudió Colombia este 10 de agosto.

Un video difundido en redes sociales generó indignación luego de que un hombre, identificado por varios medios como Jack Muñoz, aparentemente se opusiera a que un grupo de trabajadores evacuara su lugar de trabajo tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el 10 de agosto.

De acuerdo con El Heraldo de México, el hecho habría ocurrido en una sede de Blackstone Medical Services, empresa del sector salud con operaciones en Medellín.

En la grabación, el hombre asegura que no autorizaría la salida inmediata del personal, pues consideraba que debían esperar para determinar si se presentaba otra situación antes de abandonar las instalaciones.

“Yo sé con la lógica que están operando, me perdonan, pero no es tan lógico”, se le escucha decir durante el intercambio.

Más adelante indicó que, si ocurría una emergencia mayor, él sería el primero en salir, pues su hija se encontraba en el jardín. Además, advirtió a los trabajadores sobre eventuales consecuencias si dejaban sus puestos.

“Yo no les voy a dar la orden de que se vayan. El que se quiera ir se va, pero si no pasa nada hoy, ustedes van a tener que responder por abandonar el puesto”, afirmó.

Mientras tanto, uno de los trabajadores presentes instó a sus compañeros a salir a la calle ante el riesgo que enfrentaban durante la emergencia.

La grabación se viralizó y provocó múltiples críticas de usuarios, quienes cuestionaron la actitud del hombre y defendieron el derecho de los trabajadores a priorizar su seguridad.

“Deberían sancionarlo”, escribió una persona. Otro usuario comentó: “Yo volví a elegir mi salud mental y mi estabilidad emocional antes que un empleo. ¡Salgan de ahí!”.

También hubo quienes sostuvieron que, ante una situación de riesgo, ninguna obligación laboral debería imponerse sobre la integridad de las personas. “¿Mi vida o mi trabajo? Me valdría un papalote, la verdad; primero estoy yo”, señaló otra usuaria.

Empresa rechaza haber impedido la evacuación

Vick Tipnes, director ejecutivo de Blackstone Medical Services, negó que la compañía hubiera bloqueado la evacuación de su personal.

Según declaró a Rt.com, las personas que se encontraban en los pisos 10 y 11 del edificio, así como quienes estaban en el centro comercial Mayorca, fueron evacuadas inmediatamente después del terremoto.

Tipnes añadió que, alrededor de las 7:55 a. m., personal autorizado inspeccionó el inmueble y permitió el reingreso una vez que determinó que las instalaciones eran seguras.