Kate del Castillo confiesa que sintió miedo al encarnar a ‘La Reina del Sur’

Cuando a Kate del Castillo le ofrecieron el protagónico en La Reina del Sur, en el 2011, la actriz ya tenía una carrera consolidada en toda Latinoamérica.

Para ese entonces la actriz tenía la estabilidad que buscaba y, por ese motivo, dudó en aceptar el protagónico en la popular narco-serie. Reconoce que aunque Teresa Mendoza era el personaje que había esperado durante toda su carrera, no estaba muy convencida de firmar con la cadena Telemundo Internacional.

“Yo tenía miedo de irme a Telemundo porque no era una empresa muy grande en ese momento. Además, me estaban ofreciendo otras cosas en otros lugares. Pero mi instinto me dijo: ’es un personaje que has perseguido y es hermoso’, y yo tenía ganas de hacer algo completamente diferente: que pusiera a la mujer muy arriba, que fuera una mujer fuerte y todo lo que sabemos que es Teresa Mendoza”, comentó Kate en conferencia de prensa, con medios de toda la región.

La primera temporada de 'La Reina del Sur' se estrenó en el 2011. (Cortesía Telemundo Internacional )

“Yo, sin saber que la producción iba a ser el éxito que fue, dije: ‘tengo que confiar en mi instinto’, porque eso es lo más importante y creo que esa es una lección de vida que me ha dejado este proyecto”, agregó la actriz.

Actualmente, Kate agradece con el alma que hayan pensado en ella para dar vida a Teresa Mendoza, a pesar de ser un personaje que se desenvuelve en el oscuro mundo del narcotráfico.

De hecho la actriz, de 49 años, considera que si bien es un personaje de la ficción, la protagonista de la telenovela le ha permitido crecer a nivel personal.

“Le admiro (a Teresa) esa fortaleza, esa resiliencia que tiene y que no se rinde ante nada. Le tocó vivir una vida complicada y no se victimiza, al contrario, agarró al toro por los cuernos y eso la ha hecho madurar, crecer en todos los sentidos y aprender.

“Ella se quedó sola por completo, todos los que amaba se murieron y su corazón está destrozado en mil pedazos por tanta muerte. Entonces se vuelve como un robot imparable y creo que en el fondo las mujeres somos imparables y no nos rendimos con nada. Todas las experiencias nos hacen más fuertes y yo siempre digo que todas las mujeres tenemos una Teresa Mendoza dentro y es cuestión de que la busquemos”, agrega.

“No juzgo a mis personajes”

Kate del Castillo afirma que nunca tuvo miedo de que la encacillaran en Teresa Mendoza, una mujer vinculada con el narcotráfico, pues es solo el personaje de una serie.

Además, Kate destacó que como actriz siempre busca papeles que la reten y que la obliguen a ir más allá: La Reina del Sur le ofrecía todo eso.

“Mi carrera ha sido muy bonita, he tenido el tino de escoger buenos personajes, personajes diferentes. Ahora, a mí me gusta hacer mujeres fuertes porque ¿a quién le va a gustar hacer mujeres débiles?, así que esos personajes me gustan. Además, creo que también estamos en otra época, este personaje me ha ayudado a mí a entender muchos otros personajes: yo a ella no la juzgué, porque yo no juzgo a mis personajes, porque si los juzgas, no los podrías interpretar. Entonces voy con ella, me pongo en sus zapatos y entiendo perfecto cómo acciona y cómo reacciona”, dijo.

Kate, además, resalta que La Reina del Sur, ha marcado su vida tanto a nivel personal y como profesional.

Telemundo Internacional confirmó que ya se encuentra trabajando en la tercera temporada de 'La Reina del Sur'. (Cortesía Telemundo Internacional )

“Me ha traído amistades increíbles y me ha llevado a lugares en los que nunca me imaginé estar y que, a lo mejor, yo no hubiera ido nada más de vacaciones. Y a nivel profesional yo ya no sé ni cuántos millones de fans tiene La Reina del Sur, porque llega a millones de lugares y son lugares en los que no vas a poder llegar con una película o con un trabajo más pequeño que se pase solo por una plataforma. Esta novela me ha abierto caminos en todas partes del mundo”, comentó.

Nueva temporada

La Reina del Sur presentaba a Teresa Mendoza huyendo de México para evitar a la mafia de la droga que mató a su novio, El Güero. Instalada en Europa se convirtió en una de las mayores traficantes de droga, aunque esto provoco que todos sus seres queridos fallecieran en el camino.

Dado al éxito de la trama la cadena apostó por una segunda tanda de capítulos, que Telemundo Internacional trasmite actualmente en Latinoamérica. En esta nueva temporada Teresa Mendoza (La Mexicana), regresa a territorio azteca ocho años después de estar en el extranjero en compañía de su hija Sofía (Isabel Sierra), quien es secuestrada por Epifanio Vargas (Humberto Zurita), el malévolo político mexicano quien quiere obligar a Teresa a que lo ayude a destruir al candidato de oposición y ganar la presidencia a la mala.

Esta segunda temporada de la serie, compuesta por 60 capítulos, ya ganó el Emmy a mejor programa estelar de habla no inglesa y fue rodada en ocho países diferentes.

Además, la cadena confirmó que ya se está trabajando en una tercera temporada.