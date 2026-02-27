La música de Canina es la protagonista del cierre de la quinta temporada de ‘Conquista Sessions’

La cantante costarricense Canina es la protagonista del cierre de la quinta temporada de 'Conquista Sessions'. La artista presentará dos canciones en el programa.

Con más de 13 años de ser una vitrina para honrar a la música costarricense, el espacio Conquista Sessions celebra el cierre de su quinta temporada con la participación de la artista nacional Canina.

Aquella “idea loca” que nació en el corazón del productor Misha Pacheco y la artista Melissa Ouellette (DJ Meli O), ha logrado servir como escenario para que más de 60 artistas ticos muestren su obra y su talento al mundo.

Este marzo del 2026, en primera instancia, el cierre presentará dos canciones de la joven cantautora Eva González Montero, conocida como Canina.

“Cuando empezamos, no se trataba de un evento o una activación, ese no era el enfoque. Esto era una apuesta a crear una vitrina que presentara lo mejor de la música nacional y que poco a poco se extendiera a la región, creando una red real de oyentes”, explicó Pacheco en un comunicado de prensa.

La nueva temporada estará disponible en el canal de YouTube, Instagram y TikTok de Conquista Sessions. El primer clip se publicará el jueves 5 de marzo y el segundo el jueves 12.

La agrupación Magpie Jay también participó con su música original en el programa 'Conquista Sessions'. (Juan Caliva/Cortesía)

Desde su concepción, el programa se ha grabado en los estudios de Conquista Records. Por la tarima han pasado estrellas de Costa Rica como Debi Nova, Son de Tikizia, Un Rojo Reggae Band, Sebas Guillem, Toledo, Ojo de Buey; además, también hubo invitados internacionales como Señor Loop, El Zar y Hamilton.

La variedad es uno de los sellos de las sesiones, ya que se han enfocado en visibilizar géneros diferentes, algo que quedó demostrado en esta quinta temporada con la participación de una muestra representativa del panorama musical actual de Costa Rica. Kavvo fue uno de los invitados; el joven artista urbano presentó versiones acústicas de temas como Close Friends y Nasty. Además, también pasaron por los micrófonos y cámaras otras propuestas versátiles como Adiós Cometa, Vero Luna junto a Gimario, Kendall Peña, Los Ajenos, Flor de Doppler, Liah Sample, Isa Oldenburg, La Sánchez, Magpie Jay y Sofá Kids.

La dirección de video estuvo a cargo del experimentado Balto. Además, las sesiones contaron con presentadoras invitadas como Johanna Fernández, Andrea Montero, Susan Cascante y la periodista María Jesús Rodríguez, de Teletica.

A lo largo de esta última temporada, el programa 'Conquista Sessions' ha presentado a jóvenes artistas costarricenses como Vero Luna y Gimario. (Juan Caliva/Cortesía)

El cierre a cargo de Canina marca el final de una temporada que refuerza el rol del programa como archivo vivo de la música nacional y como punto de encuentro entre artistas y audiencias digitales, agregó la información de prensa.

“Hay muchísimo talento en Costa Rica que todavía necesita plataforma y visibilidad. Y aún más importante, hay mucho trabajo por hacer si queremos contar con una escena musical más estable. Conquista Sessions es solo uno de los muchos esfuerzos que deben darse si queremos ver cambios reales en la industria. La idea es seguir ampliando la audiencia, traer nuevos oyentes y aportar, desde este espacio, a fortalecer el entorno de apoyo para la música hecha en el país”, concluyó Pacheco.