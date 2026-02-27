Viva

La música de Canina es la protagonista del cierre de la quinta temporada de ‘Conquista Sessions’

El estreno del primer episodio será el jueves 5 de marzo

Por Jessica Rojas Ch.
Canina Conquista Sessions
La cantante costarricense Canina es la protagonista del cierre de la quinta temporada de 'Conquista Sessions'. La artista presentará dos canciones en el programa. (Melanie Ocampo/Cortesía)







