Rock psicodélico de Coyote Corp. engalana la cuarta temporada de ‘Conquista Sessions’

El programa 'Conquista Sessions' se graba en las instalaciones de Conquista Records. La novel banda Coyote Corp. es parte de su nueva temporada.

La banda “recién nacida” Coyote Corp. es la nueva invitada al programa Conquista Sessions, un espacio virtual que se ha convertido en una vitrina especial para promover la música hecha en Costa Rica. El grupo, con su estilo de rock psicodélico, protagonizará el siguiente episodio de la cuarta temporada del programa.

Este capítulo se estrenará este jueves 24 de octubre en el canal de YouTube del espacio, según lo confirmó la producción en un comunicado de prensa.

Coyote Corp. está formado por Luigi Jiménez (Camilo VII y Patterns), Allan Rojas (Patterns), Mancino y Santiago Roberts (Billy The Kid y Las Robertas). El primer sencillo de la agrupación, El día que morí, es considerado por los músicos como una introducción a su propuesta musical, la cual combina géneros, texturas y atmósferas, según detallaron en un comunicado de prensa anterior.

Hasta el momento, la cuarta temporada de Conquista Sessions ha presentado a diversos artistas, como Shantty, Priscila Díaz, Abedul, Las Robertas, Voodoo, Deeikel junto con Hamilton (Colombia), Toledo, Giant Sleeper y Nakury. Todos los programas están en línea en YouTube.

“Conquista Sessions nació porque, en ese momento, no había una plataforma de primer nivel para exponer la música nacional. No existía algo novedoso que reflejara lo que estaba ocurriendo en el mundo. La intención de crear esta plataforma fue mostrar el talento tico no solo en Costa Rica, sino también en el extranjero”, explicó en una entrevista previa Misha Pacheco, productor del estudio Conquista Records, donde muchos artistas costarricenses graban sus obras.

