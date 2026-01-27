La lamentable noticia que empañó el concierto de Lucero y Mijares en Costa Rica

Aunque están divorciados desde hace muchos años, los cantantes mexicanos Lucero y Mijares llevan una buena relación de amigos y también laboral. Como artistas, se presentarían en concierto en Costa Rica.

Una lamentable noticia empañó el concierto que tenían programado Lucero y Mijares en Costa Rica. Los artistas mexicanos se presentarían el 6 de febrero en Parque Viva; sin embargo, a muy pocos días de la realización del show, trascendió que el recital fue cancelado.

En primera instancia, el comunicado sobre la cancelación fue publicado por los mexicanos en sus redes sociales. Horas más tarde, la producción a cargo emitió su propia información y la compartió con los medios de comunicación.

El mensaje de Lucero y Mijares afirmó que el concierto en nuestro país no se realizará por causas ajenas a la producción y a los artistas. Agregaron que las entradas que ya habían sido compradas serán reembolsadas en su totalidad y que están valorando reagendar la presentación para julio o agosto de este 2026.

Producción del concierto de Lucero y Mijares se manifestó

El espectáculo de Mijares y Lucero en suelo costarricense estaba a cargo de la plataforma Vagos Legends. La producción compartió este martes 27 de enero que la devolución del dinero de las entradas se realiza entre hoy y este miércoles 28 y que el proceso se está “gestionando de manera interna por el equipo correspondiente”.

De esta manera, el público no debe realizar ninguna transacción para recibir de regreso su dinero. En caso de que alguna persona tenga dudas o requiera información adicional, puede comunicarse directamente con la plataforma Eticket al número 2295-9400, donde estarán atendiendo consultas relacionadas con este proceso.