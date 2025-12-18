Lucero y Mijares en Costa Rica: El dueto mexicano anuncia concierto para el mes del amor

Lucero y Mijares se presentarán el 6 de febrero en el Parque Viva, en el mes del amor.

Los fanáticos del romance tendrán una noche cargada de clásicos del amor, protagonizadas con dos de las voces más importantes del género. El 6 de febrero del 2026, el dueto de Lucero y Mijares se presentará en el Parque Viva, en la Guácima, para revivir éxitos como El privilegio de amar, La barca y Se me olvidó olvidarte.

Los exesposos mexicanos estuvieron por última vez en el país en agosto de 2023, cuando se presentaron en el Estadio Nacional. En esa ocasión, los intérpretes enamoraron al público con su singular propuesta, un objetivo que esperan cumplir nuevamente a inicios de 2025.

Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio electrónico www.eticket.cr. Los precios para las distintas localidades oscilan entre los ¢27.000 y los ¢73.000.