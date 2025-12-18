Viva

Lucero y Mijares en Costa Rica: El dueto mexicano anuncia concierto para el mes del amor

El dúo mexicano se presentará en Parque Viva con un repertorio de baladas inolvidables, las cuales marcaron generaciones en América Latina

Por Fiorella Montoya
Lucero y Mijares en concierto.
Lucero y Mijares se presentarán el 6 de febrero en el Parque Viva, en el mes del amor. (Archivo/Archivo)







