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La insólita razón por la que le llovieron críticas a Yeris Lobo, ganador de ‘Nace una estrella’: Así se defendió

El artista explicó los motivos de sus acciones y defendió que no está equivocado

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Por Fátima Jiménez
Yeris Lobo ganó Nace una estrella, el pasado domingo, la primera que subió fue su mamá quien lo abandonó, sin embargo, detrás de esa celebración de Yeris con su mamita hay una linda historia de amor y perdón.
Yeris Lobo defendió en redes su derecho a cantar tanto música cristiana como romántica, tras recibir críticas por anunciar una presentación. (Tomada de Facebook)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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