La insólita razón por la que le llovieron críticas a Yeris Lobo, ganador de ‘Nace una estrella’: Así se defendió

Yeris Lobo defendió en redes su derecho a cantar tanto música cristiana como romántica, tras recibir críticas por anunciar una presentación.

El ganador de la sétima temporada de Nace una estrella, de Teletica, Yeris Lobo, fue blanco de numerosas críticas en redes sociales por una inusual razón.

El cantante compartió un afiche en el que promociona una presentación en un bar restaurante, donde interpretará música romántica. En la imagen, además, aparece con un sombrero vaquero, lo que sugiere que también podría incluir piezas rancheras en su repertorio.

Sin embargo, la publicación generó reacciones negativas entre algunos de sus seguidores, quienes están acostumbrados a su contenido de corte religioso. Estos usuarios cuestionaron que incursionara en otros géneros musicales.

“Eso no es música cristiana”. “Cuando nos apartamos del mundo es para servirle a Dios, no podemos compartir nuestro talento con el mundo”. “Una de dos, o le canta a Dios o a la gente mundana”. “A Dios no le debe gustar eso”. “El Espíritu Santo se encargará de él”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ante las críticas, Lobo decidió responder mediante un video, en el que explicó que, para él, la música no tiene género, sino que lo verdaderamente importante es el mensaje.

“¿En qué parte he mencionado el nombre de Lucifer?”, cuestionó, en referencia a quienes incluso lo acusaban de servir a “dos señores”.

“Yo solamente me estoy ganando la vida como una persona digna, que tiene derecho a cantar. La música es amor, es inspiración. Si yo me pongo a escribir una canción de amor que quiero compartir, no la estoy haciendo para el Diablo”, manifestó.

El artista reiteró que la música es para quien desee compartirla, sin importar etiquetas o géneros.

Tras la publicación del video, la mayoría de sus seguidores salió en su defensa y respaldó su postura, señalando que las críticas respondían a posturas extremistas.

“Siga cantando a Dios y al amor. De todas maneras, la gente te va a criticar, porque nadie mira sus pecados”. “No hagas caso a los malos comentarios; Dios conoce tu corazón”. “Dios te dio ese don, así que canta”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió.