Ganador de ‘Nace una estrella’ sorprende al declararse a su novia en público: ‘Por fin tuve el valor’

El artista reveló que esperó mucho tiempo para hacerle la importante pregunta a su enamorada

Por Fátima Jiménez
Rodrigo Lagunas Nace una estrella Teletica
El ganador de ‘Nace una estrella’, Yeris Lobo, aprovechó el Día de San Valentín para hacerle una importante pregunta a su enamorada. (Teletica)







Nace una EstrellaTeleticaYeris Lobo
