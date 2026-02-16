Ganador de ‘Nace una estrella’ sorprende al declararse a su novia en público: ‘Por fin tuve el valor’

El ganador de ‘Nace una estrella’, Yeris Lobo, aprovechó el Día de San Valentín para hacerle una importante pregunta a su enamorada.

El ganador de la séptima temporada de Nace una estrella, de Teletica, Yeris Lobo, sorprendió al declararsele en público a su enamorada, durante una celebración del 14 de febrero. El romántico gesto quedó registrado en video y rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores.

“Por fin tuve el valor de cantarle y dedicarle una canción a la chica que se robó mi corazón desde el primer momento. No fue solo una canción… fue todo lo que siento por ella convertido en palabras y melodía”, escribió el artista en sus redes sociales, al compartir el tierno momento.

“Cada nota llevaba mis nervios, mi ilusión y mis ganas de decirle lo importante que es para mí“, agregó.

Yeris Lobo conmovió a muchos con su reciente publicación, en la que le declaró su amor a su novia. (Tomada de Facebook)

En las imágenes se aprecia al joven cantante, de 21 años, interpretando una canción frente a una muchacha del público. Al finalizar, sacó una joya de una bolsa y, micrófono en mano, le preguntó: “¿Quieres ser mi novia?“.

La joven, visiblemente emocionada, respondió que sí y corrió a abrazarlo mientras el público aplaudía.

“Después de tanto esperar, por fin pude mirarla a los ojos y preguntarle si quería ser mi novia. Fue un momento mágico, de esos que no se olvidan. Pase lo que pase, siempre recordaré el día en que me atreví a amar sin miedo”, concluyó el cantante.

En los comentarios de la publicación, cientos de seguidores felicitaron a Yeris Lobo y celebraron con mensajes de cariño el inicio de esta nueva etapa en su vida sentimental.