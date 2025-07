‘Nace una estrella’ le dejó una crisis de salud mental, pero quiere ganar y cambiar la vida de sus hijos

Han pasado tres meses desde la primera gala de Nace una estrella y ahora no queda más: el concurso de Teletica, concluirá este domingo 6 de julio. Y por supuesto que, como en toda competencia, el momento culmen será cuando se anuncie a la persona ganadora.

Sin embargo, todo esto solo es posible por horas de empeño y hasta sufrimiento de quienes, semana a semana, se suben a la tarima con el sueño de triunfar como cantantes.

De esto da fe la finalista Karen Box, quien conversó con La Nación y aseguró que, aunque se siente lista para darlo todo en el último programa, su participación no ha sido fácil. De acuerdo con la artista, no estaba acostumbrada a tanta exposición mediática y menos a recibir una avalancha de críticas por su manera de ser.

“A veces uno hace un comentario y la gente lo ve diferente, entonces cree que uno es un malcriado, un repugnante, que uno no es humilde... todas esas cosas. Pero, realmente, creo que es la manera en la que usted lo interpreta. Lo que usted ve en una pantalla, a veces no es todo lo que realmente es. Entonces, uno puede hablar lo que ve, pero no conoce a la persona”, comentó.

Karen, quien se dedica a la música desde hace una década, reveló que incluso tuvo que acudir a terapia psicológica, pues afrontó una crisis de salud mental marcada por ataques de ansiedad y de pánico, la cual disminuyó apenas hace dos semanas.

“Ya, por lo menos, no lloro tanto. Todo ha venido mermando gracias a la actitud que ya logré agarrar al saber que ya estaba en la semifinal y que había posibilidad de estar en la final. Dios me dio la oportunidad de llegar hasta aquí, entonces ya era hora de que yo me la creyera”, explicó la artista.

“Era hora de dejar de darle tanta importancia a esas personas tan negativas que no traen nada a mi vida ni a mi carrera”, enfatizó.

Karen Box, finalista de 'Nace una estrella' asegura que recibió muchas críticas en redes sociales, que incluso la dejaron con una crisis de salud mental. (Lilly Arce)

Además, expresó su ilusión por ganar Nace una estrella, pues le ayudaría a consolidar su trayectoria artística que, hasta ahora, ha sido más bien una labor que ha “pulseado” con uñas y dientes. Según dijo, sus dos hijos (uno de dos años y otro de 13) son su mayor inspiración para seguir en pie y con unas ganas enormes de triunfar.

“Yo siempre les he dicho: ‘Mis amores, esto lo hago por ustedes. Yo voy a llegar a ser una gran artista conocida para que ustedes siempre vivan bien y nunca más volvamos a pasar por momentos difíciles’, porque a lo largo de todos estos años hemos pasado por varios”, declaró.

Finalmente, afirmó con humor que “a nadie le caen mal unos pesitos” y que como madre soltera, aprovecharía el premio para cambiar los muebles de su casa, que “están bastante deteriorados” e invertir en su equipo de sonido, que es como su “machete” con el que gana el sustento de su familia.

“A todas esas madres solteras, que siempre han luchado por su sueño y han salido adelante por sus hijos, por favor, ayúdenme a cumplir este sueño que no es solamente para mí, sino también para mis hijos”, concluyó.