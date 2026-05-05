Viva

Yeris Lobo, ganador de ‘Nace una estrella’, anuncia giro radical en su vida y cuenta qué pasará con su carrera

El cantante despejó algunas dudas que le hicieron sus seguidores, tras ser sorprendidos por los nuevos rumbos tomados por el cantante

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Hace unos días Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, dio a conocer que decidió “caminar en los caminos de Dios” y dedicarse por completo a un nuevo estilo de vida relacionado con su creencia religiosa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yeris LoboNace una estrella
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.