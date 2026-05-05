Yeris Lobo, ganador de ‘Nace una estrella’, anuncia giro radical en su vida y cuenta qué pasará con su carrera

Hace unos días Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, dio a conocer que decidió “caminar en los caminos de Dios” y dedicarse por completo a un nuevo estilo de vida relacionado con su creencia religiosa.
Hace unos días Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, dio a conocer que decidió “caminar en los caminos de Dios” y dedicarse por completo a un nuevo estilo de vida relacionado con su creencia religiosa.
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