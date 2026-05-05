Yeris Lobo, ganador de ‘Nace una estrella’, anuncia giro radical en su vida y cuenta qué pasará con su carrera

Hace unos días Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, dio a conocer que decidió “caminar en los caminos de Dios” y dedicarse por completo a un nuevo estilo de vida relacionado con su creencia religiosa.

Ante ese anuncio, algunas personas le consultaron al cantante sobre qué pasará con su carrera, por lo que él decidió aclarar la situación.

“Muchos me han preguntado qué pasará con mi carrera artística, de qué voy a vivir y por qué decidí apartarme de todo para seguir a Dios. Y mi respuesta es clara: Dios nunca desampara a sus hijos”, afirmó.

“La música seguirá siendo mi instrumento, pero ahora con un propósito mayor: edificar vidas y llevar su palabra a las naciones, conforme a su voluntad”, comentó, afirmando que ahora utilizará su voz para cantarle a Dios.

Lobos finalizó diciendo que cree “firmemente que Dios es el dueño del oro y de la plata, y que a quien camina con fe, nada le faltará. Hoy camino confiado, con mi mirada puesta en mi Padre, sabiendo que él jamás me abandonará”.

Yeris conquistó al público el año pasado durante el programa Nace una estrella, de Teletica, donde resultó ganador.