La historia de un turista y el costarricense que lo salvó de un accidente: lo ayudó a cruzar tres ríos

Al turista Jack Sadler lo salvó un costarricense de tener un terrible accidente acuático.

Esta es una historia que pudo tener un triste final, pero la buena voluntad y la experiencia de un costarricense, evitaron que un turista en Costa Rica sufriera un accidente.

El creador de contenido Jack Sadler, quien está de visita en nuestro país, registró en sus redes sociales un acontecimiento curioso en el cual un tico le fue de gran ayuda: cruzar con su carro por tres ríos.

Según contó Sadler en su publicación, Google Maps lo llevó hasta la ribera de un río que, a simple vista, él no podía cruzar para llegar a su lugar de destino. De manera curiosa, cerca del lugar había un rótulo que fue su salvación.

Un vecino del lugar ofrecía sus servicios para, con su experiencia, ayudar a las personas a cruzar no solo ese río, sino otros dos más que hay en el camino.

Jack llamó al muchacho, quien en pocos minutos llegó. Se trata de un joven de nombre Erickson Díaz, quien tiene como negocio cobrar por cruzar a las personas por dichos ríos.

Por su trabajo, Erickson le cobró $40 al turista.

Lo primero que hizo el tico al llegar donde Jack fue revisar que el carro tuviera las condiciones mecánicas correctas para la travesía. Después subió al asiento del conductor y se pusieron en marcha.

Con astucia, cuidado y mucha experiencia, Erickson cruzó uno a uno los ríos ante la impresión de Jack al ver su agilidad.

Gringo Río

“Es el trabajo más genial del mundo”, le dijo Jack al costarricense. Al final, el tico se llevó un pago de $100 por su labor, pero también por el buen trato que le dio al turista.

En los comentarios de la publicación de Sadler, Erickson le agradeció. Jack, por su parte, le deseó bendiciones y le dedicó palabras de aliento.

