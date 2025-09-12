Viva

La hija de Hulk Hogan rompe su silencio y afirma que no se arrepiente de haber perdido la herencia millonaria de la estrella: ‘Sobrevivo sin su dinero’

Brooke Hogan aseguró que no necesita la herencia de $5 millones

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Brooke Hogan decidió no recibir la herencia de Hulk Hogan y afirmó que puede sostenerse sin su fortuna.
Brooke Hogan decidió no recibir la herencia de Hulk Hogan y afirmó que puede sostenerse sin su fortuna. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGHulk HoganBrooke Hogan
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.