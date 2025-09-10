Hulk Hogan dejó herencia millonaria a un solo hijo: excluyó a su hija y a su última esposa

Hulk Hogan repartió toda su fortuna a su hijo Nick y excluyó del testamento a su hija y a su viuda.

El exluchador Hulk Hogan destinó toda su fortuna de $5 millones a un solo heredero, según reveló el diario británico Daily Star.

El beneficiario es su hijo Nick Hogan, de 35 años. El testamento no incluyó a su hija, la cantante Brooke Hogan, de 37 años. Tampoco asignó bienes a su viuda, Sky Daily, aunque el documento sí la reconoce como su esposa.

LEA MÁS: ¿De qué murió Hulk Hogan? Esto se sabe de la causa del fallecimiento del ícono de la WWE

Hogan falleció el pasado 24 de julio, a los 71 años, por complicaciones cardíacas. Mantuvo una relación cercana con Nick, pero los vínculos con Brooke se deterioraron en los últimos años.

El documento de herencia fue redactado en 2016 y actualizado en 2017, 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con fuentes citadas por Daily Star.

El testamento asignó a su hijo tres activos principales:

$799.000 en propiedades personales e intelectuales

en $200.000 en criptomonedas

en $4 millones en derechos de imagen depositados en fondos bancarios

Sky Daily se casó con Hogan en 2023, un año antes de su fallecimiento. La relación sentimental inició tras su divorcio de Jennifer McDaniel.

Aunque Brooke afirmó haberse reconciliado con su padre poco antes de su muerte, el luchador no logró conocer a sus dos nietos.

Hulk Hogan fue uno de los íconos más populares de la lucha libre profesional en los años 80 y 90, especialmente en la organización WWE.

También participó en producciones audiovisuales como Rocky III (1982), Desafío total (1989) y Comando suburbano (1991). Además, protagonizó la serie Thunder - Misión en el mar.

Nick y Brooke son hijos del matrimonio de Hogan con Linda Claridge, unión que se mantuvo entre 1983 y 2009.

LEA MÁS: Así luce hoy Mr. T: la transformación del ícono de ‘Los Magníficos’ a sus 73 años

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.