La Galería Nacional alberga dos exposiciones cargadas de esperanza y poder transformador

Ambas muestras estarán disponibles hasta el 29 de noviembre, en San José

Por Jessica Rojas Ch.
Exposición 'Desde el aliento' y Pedagogía Hospitalaria en Costa Rica en la Galería Nacional
La exposición para celebrar los 70 años de la Pedagogía Hospitalaria en Costa Rica, presenta obras hechas por niños, adolescentes y adultos. (Cortesía Galería Nacional)







ExposiciónGalería NacionalArte
Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

