La Galería Nacional alberga dos exposiciones cargadas de esperanza y poder transformador

La exposición para celebrar los 70 años de la Pedagogía Hospitalaria en Costa Rica, presenta obras hechas por niños, adolescentes y adultos.

Un total de 212 obras de arte esperan al público costarricense para encantarlo con color, talento y significados especiales. La Galería Nacional del Museo de los Niños tendrá abiertas dos exposiciones cargadas de esperanza y poder transformador.

La primera de ellas, titulada Desde el aliento, consta de 22 acuarelas hechas por la artista Marcela Díaz.

Las obras de la artista costarricense se presentan en medianos formatos y, según la galería, “dialogan entre el color, la respiración y la emoción. Cada obra surge de un gesto sencillo: soplar tinta o acuarela sobre el papel, permitiendo que el aire —el mismo aliento que sostiene la vida— trace formas que revelan paisajes interiores”.

“El proyecto se inspira en las prácticas chamánicas de sanación que usan el soplo como vehículo de energía y en las ideas de Carl Gustav Jung sobre la integración de la sombra”, agregó la galería en un comunicado de prensa.

Además, el canto de los pájaros está presente en dos obras centrales de Díaz: Que mi corazón esté siempre abierto a los pajaritos I y II.

“Según la artista, estudios recientes demuestran que escuchar su canto reduce la ansiedad y eleva el bienestar: en las pinturas, ese eco se vuelve una metáfora del arte como medicina para el alma”, explicó la información de prensa.

“Esta exposición nació del deseo de respirar de nuevo. Durante años aprendí a callar lo que sentía, a contener las lágrimas, hasta que un día descubrí que podía transformar ese silencio en color. Soplar sobre el papel fue mi manera de volver a vivir, de dejar que el aire se convirtiera en creación”, comentó la artista.

La artista costarricense Marcela Díaz exploró diferentes técnicas e intensidades para crear las pinturas de su exposición 'Desde el aliento'. (Cortesía Galería Nacional)

Arte y esperanza convergen en la Galería Nacional

La segunda muestra corresponde a 190 obras que se expondrán con motivo de la celebración del 70 aniversario de la Pedagogía Hospitalaria en Costa Rica, una labor que, de acuerdo con la galería, nació en el Hospital San Juan de Dios y continuó en el Hospital Nacional de Niños.

Las pinturas son creaciones de niños, adolescentes y adultos hospitalizados en esos dos centros médicos, así como por estudiantes en convalecencia en albergues y familiares que los acompañaban.

“Las obras fueron elaboradas en talleres guiados de manera voluntaria por 35 artistas visuales nacionales, quienes compartieron su tiempo, conocimiento y sensibilidad con cada participante”, manifestó la galería.

Las piezas se realizaron con la técnica de acrílico sobre lienzo. “Reflejan la fuerza interior, la esperanza y la creatividad que surgen cuando el arte se convierte en un puente entre la educación y la salud”, concluyó el comunicado.

Las muestras están disponibles en el segundo piso de la Galería Nacional, hasta el 29 de noviembre. El horario es de martes a domingo de 9 a. m. a 5 p. m. La entrada es gratuita.