Esta exposición le da una mirada al arte nuevo para preguntarse qué sigue: Conozca ‘Refresh’

Artflow Galería presenta la exposición ‘Refresh’ en Avenida Escazú. Un ‘reinicio’ conceptual que revisa el pasado para reinterpretar la identidad y el presente. Conozca su arte.

Por Esteban Hidalgo
'Neo Quetzalcoatl' de Orlando Villatoro.
'Neo Quetzalcoatl' de Orlando Villatoro. (Artflow/Cortesía de Artflow)







