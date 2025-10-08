El País

Exposición ‘¿Qué llevabas puesto?’: Impactante muestra internacional se instala en la Asamblea Legislativa

La muestra recorrerá el país durante el 2025 y 2026

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Exposición '¿Qué llevabas puesto?' estará hasta el próximo 17 de octubre en la Asamblea Legislativa.
Exposición '¿Qué llevabas puesto?' estará hasta el próximo 17 de octubre en la Asamblea Legislativa. (Natalia Hernández/Cortesía)







exposiciónviolencia sexualAsamblea Legislativa
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

