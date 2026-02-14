La faceta oculta de Mauricio Hoffmann: ‘Encuentro una versión de mí que pocos conocen’

Mauricio Hoffmann, rostro de Teletica, compartió con sus seguidores un detalle poco conocido sobre su vida.

El presentador Mauricio Hoffmann, figura de los programas De boca en boca y Sábado feliz, mostró en redes sociales una faceta que muy pocos conocen sobre él. El presentador sorprendió con unas fotografías que reflejan una de sus grandes pasiones y que no tiene nada que ver con la televisión.

En su perfil de Instagram, Mauricio posteó varias imágenes de él en motocicleta, usando ropa especial y pasando incluso por terrenos complicados, demostrando su habilidad sobre dos ruedas.

“Hay pasiones que no se explican. Subirme a mi moto no es solo salir a rodar, es desconectarme del ruido, es adrenalina, es libertad. Cada vez que salgo de ride, encuentro una versión de mí que quizás pocos conocen”, escribió Hoffmann en un mensaje que acompaña las fotos.

Hoffmann es uno de los presentadores más representativos de Canal 7. Desde muy pequeño está vinculado a la televisión por la influencia y la guía de su papá, Nelson Hoffmann.

Mauricio Hoffmann confesó que la motocicleta es una de wsus grandes pasiones. (Instagram)