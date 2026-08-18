La dolorosa lección que aprendió Charlyn López al saltar de una tapia en su casa

La presentadora de televisión Charlyn López recordó entre risas y algo de pena una anécdota de su infancia que terminó con raspones en sus rodillas y un gran aprendizaje.

Según contó en redes sociales, cuando era niña vio la película Mary Poppins e, inspirada por la protagonista de la icónica cinta, tomó un paraguas, se subió a una tapia de su casa y saltó con la esperanza de caer con gracia y sin problemas, como lo hacía Julie Andrews en su papel de la niñera mágica.

“Yo pensé que el paraguas me iba a sostener, igual que a Mary Poppins”, contó entre risas. Agregó que nadie en su casa la vio porque la tapia de la que saltó estaba detrás de la vivienda.

“Semejante semillazo me llevé. En la parte que caí no había zacate, entonces quedé como con piedrillas como encarnadas en las rodillas”, recordó.

Al llegar a su casa, Charlyn no reveló la verdadera causa de sus heridas y le dijo a su mamá que se había caído solamente.

La situación le dejó un gran aprendizaje de vida: “Por eso, los niños no tienen que ver películas solos. Hay que explicarles que eso es fantasía”, manifestó.