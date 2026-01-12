Repretel responde a Cañero tras duras declaraciones contra el canal: esto dijo la empresa

Cañero terminó su contrato con Repretel el 1.° de enero de 2026. El comentarista llegó al canal en 2018.

Tras finalizar su vínculo con Repretel, Jorge Arturo González, Cañero, habló en fuertes términos sobre los motivos que habrían condicionado su salida de la televisora. Entre sus argumentos, afirmó que su figura se tornó incómoda para la nueva gerencia del canal y que sus últimos días en la empresa estuvieron marcados por el mal ambiente.

De acuerdo con González, la relación con los mandos del canal de la Uruca es una ‘coyunda que viene chimando’ desde el 2024, cuando Fernando Contreras dejó la presidencia ejecutiva y Carlos Hernández asumió este puesto.

El comentarista también apuntó contra Charlyn López y Gustavo Gamboa, miembros del elenco de las transmisiones de toros, asegurando que tuvieron una mala actitud contra él.

La Nación consultó a Repretel sobre las aseveraciones de Cañero y las circunstancias en que el reconocido experto taurino se marchó de la empresa. La televisora, a través de un mensaje escrito, reafirmaron que siempre priorizan la calidad humana en su equipo y que las incorporaciones de Gamboa y López han sido muy positivas.

“Contamos con un staff amplio, y las participaciones se definen pensando en el bienestar y la dinámica del equipo en su conjunto, tal como ha sido desde siempre. Este año, más que nunca, hemos vivido ese verdadero espíritu de familia que tanto nos identifica y que se refleja en cada transmisión”, declaró la televisora.

(Video) Diálogos con Cañero

Tras esta aclaración, el canal se limitó a agradecer al comentarista por su profesionalismo y el trabajo de años.

“Nos quedamos con el agradecimiento, el cariño y la certeza de que Toros del 6 sigue siendo un espacio donde el respeto, la unión y el trabajo en equipo están por encima de todo”, respondió la empresa.

“Las puertas de Grupo Repretel siempre estarán abiertas para don Jorge Arturo González”, finaliza el mensaje.

Los duros señalamientos de Cañero

Sin hacer alusión directa a los comentarios de Cañero, Repretel defendió la calidad humana de su equipo en los Toros del 6. (Alonso Tenorio)

Cañero aseguró que, a pesar de que su contrato estaba firmado hasta el 4 de enero de este año, ante el cambio de gerencia, se buscó anticipar su salida. No obstante, el productor Frederick Fallas habría defendido su continuidad en varias ocasiones.

En agosto de 2025, Fallas fue despedido de Repretel y con este movimiento, González quedó sin su amparo.

“Cuando despiden a Frederick Fallas yo hago un audio donde digo: ‘El mejor jefe y productor que he tenido en mi vida en casi 40 años de estar en la televisión. No es perfecto, pero es el más humano, el más amigo, el más comprensivo. Por lo tanto, donde esté, será mi amigo y será mi jefe’. Eso cayó como una patada en Canal 6″, relató.

“Ya me tenían en la mira y no solo a mí; todo lo que olía ahí a Frederick Fallas se fue. Todo lo que huela a Frederick Falls en Canal 6 estorba. Y yo fui el mayor porque yo me pronuncié”, agregó.

Días antes de que iniciaran las fiestas de Pedregal, afirma Cañero, fue citado a una reunión donde la producción del canal le comunicó que había sido asignado a solo cuatro corridas, correspondientes al: 25, 28 y 31 de diciembre de 2025; así como a la del 1.° de enero.

González sostiene que ya sospechaba esta decisión y que, sin ningún problema, se puso a las órdenes de la televisora para cumplir con sus compromisos. Lejos de incomodarlo, tomó esta decisión con calma.

“Ya he tocado arriba, a los laterales, he comido polvo toda la vida, pero ese polvo me sale a chuleta. Me sentí muy tranquilo, me reuní con mi familia, con mis hijos, les dije todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, recibí el apoyo de ellos. Me sentí tranquilo, yo siempre he hecho mi trabajo profesional”, comentó el experto taurino.