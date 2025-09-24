La nueva película de Margot Robbie fracasa en taquilla, genera pérdidas al estudio y contrasta con el fenómeno ‘Barbie’

La nueva película de Margot Robbie debutó con baja recaudación y críticas negativas, provocando pérdidas al estudio.

El más reciente proyecto cinematográfico protagonizado por Margot Robbie registró un estreno por debajo de las expectativas, tanto en Estados Unidos como en otros países.

El gran viaje tu vida (2025), dirigida por el cineasta Kogonada y coestelarizada por Colin Farrell, tuvo un costo de producción estimado en $50 millones.

En su primer fin de semana en cartelera, recaudó únicamente $5,3 millones en Estados Unidos y $12 millones en mercados internacionales.

La suma de $17,3 millones obtenida en taquilla global supuso un contraste significativo con el éxito masivo que logró Barbie en 2023, también protagonizada por Robbie. En su fin de semana de estreno, esa película generó $162 millones y acumuló más de $1.400 millones a nivel mundial.

El filme El gran viaje tu vida (2025), que se estrenó en setiembre de 2025, presenta una historia que explora la conexión inesperada entre dos desconocidos durante un viaje. La trama fue descrita oficialmente como un “cuento imaginativo” de un encuentro improbable.

A pesar del atractivo de su elenco, el largometraje enfrentó críticas negativas por parte de medios especializados, quienes señalaron que, si bien se destacó la química entre Robbie y Farrell, el guion resultó en una narrativa vacía.

Margot Robbie ha acumulado tres nominaciones al premio Óscar: Mejor Actriz por Yo, Tonya (2017), Mejor Actriz de Reparto por El Escándalo (2019) y Mejor Película como productora de Barbie.

Para el año 2026, se confirmó que la actriz encabezará el elenco de una nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, que llegará a las salas de cine como parte de su agenda profesional.

