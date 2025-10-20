¿‘KPop Demon Hunters’ tendrá secuela? Creadora de la película ilusiona a fanáticos con estas declaraciones

'KPop Demon Hunters', película que causa sensación a nivel mundial, fue escrita y dirigida por la coreana Maggie Kang.

La fiebre por la película KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop) hizo del filme animado un fenómeno mundial que arrasó en Netflix y ahora va con rumbo a conquistar los cines de Latinoamérica.

El éxito de la cinta coreana ha sido tal que no es raro que el público y la industria fílmica desee con ansias secuelas, spin-off o cualquier otra producción que derive del fascinante mundo de estas guerreras musicales.

Recientemente, Maggie Kang, creadora de la película, brindó una entrevista a la agencia United Talent Agency, en la que dio unas declaraciones que ilusionan a sus fanáticos.

Kang, quien debutó como directora en este filme, dejó abierta la puerta a futuras creaciones relacionadas con KPop Demon Hunters, al afirmar que el universo de su película tiene mucho más que contar que lo que se ve en pantalla.

“Hay muchísimas posibilidades. Tuvimos que escribir trasfondos detallados para cada personaje, incluso si solo se muestra una parte en pantalla. Está implícito, claro. Tienes que conocer la historia para poder insinuarla. Así que hay muchas historias que quedaron fuera del montaje final”, comentó la cineasta asiática.

“Pero también existe el potencial de expandirlo globalmente. Solo mostramos un país en Asia; podríamos hacerlo en muchos otros países del mundo y ampliar ese universo. Sería muy emocionante”, agregó.

Por otra parte, se mostró entusiasmada con el buen suceso en su incursión como directora y detalló que esta experiencia le dejó grandes aprendizajes.

“Tuve algunos tropiezos, pero trabajé muy duro para superarlos, y el estudio me apoyó mucho, lo cual fue increíble. Gracias a eso pude encontrar mi voz como directora Descubrí que quiero liderar con humor y alegría. Esa es mi forma natural de trabajar: trato de pasarla bien”, expresó Kang.

“Una vez que encontré esa confianza, me sentí libre. Probé de todo, me volví un poco intrépida, y cada aspecto de la película refleja lo que yo quería hacer”, añadió.