Viva

‘KPop Demon Hunters’ se podrá ver en los cines de Costa Rica: estos son los detalles

La película animada ‘KPop Demon Hunters’ llegará a Costa Rica en versión Sing-Along. Conozca desde cuándo y dónde podrá verla

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Cinépolis confirmó que KPop Demon Hunters se verá en Costa Rica a partir del 30 de octubre en formato Sing-Along
Cinépolis confirmó que KPop Demon Hunters se verá en Costa Rica a partir del 30 de octubre en formato Sing-Along (Tudum Netflix /Tudum Netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCKPop Demon HuntersPelículaNetflixCinépolis
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.