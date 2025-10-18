‘KPop Demon Hunters’ se podrá ver en los cines de Costa Rica: estos son los detalles

Cinépolis confirmó que KPop Demon Hunters se verá en Costa Rica a partir del 30 de octubre en formato Sing-Along

La cinta animada KPop Demon Hunters estará en cines en Costa Rica del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Este estreno forma parte del evento especial por Halloween que incluirá funciones limitadas en formato Sing-Along en países de Latinoamérica, además de otras regiones como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Corea, Alemania, Australia y Nueva Zelanda.

Cines que tendrán en cartelera la película

KPop Demon Hunters se podrá ver en la cadena Cinépolis en formato 2D, con versiones dobladas al español y en salas VIP.

Terrazas Lindora VIP TerraMall Paseo Metrópoli Paseo De Las Flores Multicentro Lincoln

La historia del filme presenta a un grupo de superestrellas del KPop que deben usar sus habilidades secretas para proteger a sus seguidores de amenazas sobrenaturales, además de enfrentarse a una banda rival de chicos que busca conquistar el mundo.

El reparto incluye a Arden Cho, Liza Koshy, May Hong, Ken Jeong y Maggie Kang, bajo la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans.

La película ya se posicionó como la más vista de Netflix en su categoría y rompió récords con su banda sonora, que alcanzó el disco de platino y más de 7.000 millones de reproducciones globales.

KPop Demon Hunters Sing-Along estará disponible también en otros países como México, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y España.

Para las funciones en Costa Rica, los interesados ya pueden consultar la cartelera de Cinépolis y reservar entradas en línea.