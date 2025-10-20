Antes de ser un éxito mundial en Netflix: este era el aspecto original de HUNTR/X de ‘KPop Demon Hunters’

La película KPop Demon Hunters, conocida en español como Las guerreras k-pop, se convirtió en la producción animada más vista de Netflix.

Además, su canción principal, Golden, permanece entre las más escuchadas en los rankings internacionales.

El largometraje presenta a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolos del k-pop que, además de llenar estadios, luchan en secreto contra fuerzas sobrenaturales para proteger a sus admiradores. La historia toma un giro cuando enfrentan a su rival más peligroso: una banda demoníaca de chicos.

Sin embargo, antes de alcanzar la fama, el proyecto lucía muy distinto. En marzo del 2021, Sony Pictures Animation compartió uno de los primeros bocetos de la película. Luego, en febrero del 2024, el artista de efectos visuales Matthew McDonald volvió a publicar esa imagen conceptual en su cuenta oficial en X.

Ese arte inicial muestra a las tres protagonistas en una versión 2D de trazos angulares. Se observan de espaldas en un estadio repleto.

En la ilustración aparecen también las armas ocultas de las chicas y la figura del villano principal, quien las vigila desde lo alto.

Boceto original de "KPop Demon Hunters", película que se desarrolla a lo largo de 88 minutos de metraje. (Sony Pictures Animation/Imagen)

Diferencias entre el diseño original y el estilo final

El primer diseño se alejaba del estilo tridimensional actual. El dibujo apostaba por un enfoque más marcado y estilizado.

También se aprecian cambios en los peinados y en la indumentaria de las guerreras. Cada personaje sufrió modificaciones visuales durante el desarrollo del filme.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.