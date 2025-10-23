Kim Kardashian reveló que sufrió un aneurisma cerebral y culpó al estrés de su divorcio con Kanye West

Los médicos le detectaron el aneurisma a A Kim Kardashian durante una resonancia magnética de rutina.

La modelo y empresaria Kim Kardashian reveló en el nuevo episodio de su programa The Kardashians que sufrió un aneurisma cerebral. La confesión sorprendió a sus seguidores.

En el capítulo, transmitido este jueves 23 de octubre por Disney+, se ve a Kardashian en una consulta médica mientras se realiza una resonancia magnética de rutina. Durante el examen, los especialistas detectaron lo que ella describió como un “pequeño aneurisma”.

Los médicos le explicaron que los aneurismas pueden tener distintas causas, entre ellas el estrés prolongado. La empresaria, de 45 años, señaló que esa condición se originó en la etapa más tensa de su divorcio con el rapero Kanye West, padre de sus cuatro hijos.

“Estoy feliz de que haya terminado”, expresó durante el episodio. “Mi ex estará en mi vida pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos juntos”, agregó la estrella de televisión.

Las cámaras también registraron el momento en que Kim habló con su madre, Kris Jenner, mientras lloraba dentro de su vehículo. “Esta ha sido la semana más estresante de mi vida”, dijo entre lágrimas.

El diagnóstico se conoció en medio del estreno de la séptima temporada de The Kardashians. Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal de un vaso sanguíneo del cerebro.

Kim Kardashian y Kanye West tienen cuatro hijos juntos, fruto de su matrimonio que duró de 2014 a 2022. (DIMITRIOS KAMBOURIS/AFP)

Kim Kardashian reconoció en otras ocasiones que su vida pública y los conflictos familiares le provocan ansiedad y tensión. Durante el episodio, volvió a referirse a los efectos de la exposición mediática y la presión que enfrenta como figura.

La empresaria se divorció oficialmente de Kanye West en 2021, tras siete años de matrimonio. Desde entonces, ha hablado sobre el impacto emocional que tuvo esa separación y cómo buscó equilibrar su carrera con la crianza de sus hijos.

A pesar del diagnóstico, Kardashian aseguró que continúa enfocada en su bienestar físico y mental. “Quiero estar sana para mis hijos. Aprendí a no dejar que el estrés me controle”, afirmó.