Viva

Kim Kardashian reveló que sufrió un aneurisma cerebral y culpó al estrés de su divorcio con Kanye West

La empresaria se divorció oficialmente en 2021, luego de siete años de matrimonio

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y El Tiempo / Colombia / GDA
Los médicos le detectaron el aneurisma a A Kim Kardashian durante una resonancia magnética de rutina. (ANGELA WEISS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kim KardashianThe KardashiansKanye West
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.