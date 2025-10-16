Kim Kardashian confesó qué ocurrió realmente durante su primer matrimonio

Kim Kardashian relató que se casó con Damon Thomas mientras estaba drogada y que su familia se enteró después por Internet.

Kim Kardashian compartió un detalle desconocido de su primer matrimonio. La empresaria reveló que se encontraba bajo los efectos de drogas cuando contrajo matrimonio con el productor musical Damon Thomas en Las Vegas. En ese momento tenía 19 años.

El enlace ocurrió en una ceremonia rápida en una tradicional capilla de esa ciudad. Kardashian explicó que no informó a su familia sobre sus intenciones de casarse. Su entorno se enteró del enlace únicamente después de que descubrieron los documentos en línea.

Damon Thomas era 10 años mayor que la estrella de televisión. A pesar del comienzo caótico, el matrimonio se extendió durante cuatro años, aunque Kardashian lo describió más adelante como un error grave.

Estas declaraciones surgieron durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, donde también mencionó detalles sobre la dinámica familiar en aquel momento.

Kardashian se casó dos veces más. En 2011 contrajo matrimonio con el basquetbolista Kris Humphries, con quien permaneció hasta 2013. Luego se unió al rapero Kanye West, con quien estuvo casada entre 2014 y 2022.

