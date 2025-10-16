Viva

Kim Kardashian confesó qué ocurrió realmente durante su primer matrimonio

La celebridad se casó a los 19 años en Las Vegas con el productor Damon Thomas sin avisarle a su familia y ahora explicó por qué

Por O Globo / Brasil / GDA
Kim Kardashian relató que se casó con Damon Thomas mientras estaba drogada y que su familia se enteró después por Internet.
Kim Kardashian relató que se casó con Damon Thomas mientras estaba drogada y que su familia se enteró después por Internet. (YouTube/Call Her Daddy)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

