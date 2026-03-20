Keyla Sánchez está de cumpleaños: vea cómo fue la fiesta de la presentadora de Teletica

Vestida de rojo, feliz y con un gran pastel, así festejó Keyla Sánchez su cumpleaños número 34.

La presentadora Keyla Sánchez está de cumpleaños este viernes 20 de marzo. La conductora, quien será el rostro del programa Batalla de karaoke —que verá la luz el 11 de abril—, llegó a los 34 años.

Sánchez, quien también ha destacado en participaciones en programas como El Chinamo y Mira quién baila, celebró en una fiesta en la que estuvo acompañada de amigos cercanos.

En sus redes sociales, ella publicó varios videos y fotografías de cómo fue el festejo este jueves 19 por la noche. Vea, a continuación, un video de la celebración.