Viva

Keyla Sánchez está de cumpleaños: vea cómo fue la fiesta de la presentadora de Teletica

La conductora, quien será rostro del programa ‘Batalla de karaoke’, compartió en redes sociales imágenes de su celebración

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Keyla Sánchez
Vestida de rojo, feliz y con un gran pastel, así festejó Keyla Sánchez su cumpleaños número 34. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keyla SánchezTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.