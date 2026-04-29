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Katherinne González, imitadora de ‘Pelando el ojo’, se sometió a procedimiento estético por ‘no hacerle caso’ a su mamá

La también creadora de contenido reveló que esto le ocurrió por una decisión que tomó en su adolescencia

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Por Fátima Jiménez
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La imitadora de 'Pelando el ojo', Katherinne González, compartió la decisión que finalmente tomó después de postergarla durante varios años. (Cortesía. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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