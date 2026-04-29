Katherinne González, imitadora de ‘Pelando el ojo’, se sometió a procedimiento estético por ‘no hacerle caso’ a su mamá

La imitadora de 'Pelando el ojo', Katherinne González, compartió la decisión que finalmente tomó después de postergarla durante varios años.

La imitadora del programa Pelando el ojo, Katherinne González, reveló que recientemente se sometió a un procedimiento estético para corregir una decisión que tomó durante su adolescencia.

Según explicó, se realizó una lobuloplastía, una intervención destinada a reparar los lóbulos de sus orejas, los cuales se deformaron debido al uso de expansiones cuando era más joven; es decir, al ensanchar los orificios de los aretes.

“En décimo del colegio me agarró una locura adolescente en la que quise ser emo... Esas cosas que yo veía de otros emos, que yo quería copiar, estaban las expansiones... Lo hice por una moda, no porque me naciera hacerlo”, mencionó.

González relató que, con el paso del tiempo, la condición de sus lóbulos se agravó tras un accidente doméstico. Mientras se cepillaba el cabello, el cepillo se atoró en el orificio y provocó una ruptura.

“Desde ese incidente postergué la mini operación estética, pero el día que cumplí años, me puse unos aretes de guindar y se me safó y se me partió la oreja. No me salió sangre ni nada, pero esa oreja llevaba tiempo esperando a que yo la arreglara”, mencionó.

Fue a partir de ese momento que tomó la decisión definitiva de someterse al procedimiento.

“Gracias a Dios que ya tomé la decisión para poder usar aretes bien bonitos, que eso es lo que me gusta a mí (...). Tengo que esperar ocho días para que me quiten los puntos; ahora ando un silicón encima y en un mes y medio me hacen el huequito otra vez”, comentó.

La comunicadora también reconoció que esta situación fue consecuencia de no haber seguido los consejos de su madre durante su adolescencia.

“Yo, aun así, de jupona me lo hice y ahora tuve que pagar el precio, y con pagar, me refiero a literalmente pagar. No hagan cosas de las que se puedan arrepentir; después van a tener que pagar el precio de esas decisiones”, concluyó.