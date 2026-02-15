Humoristas de ‘Pelando el ojo’ comparten importante noticia antes de su matrimonio

Katherinne González y Edson Picado, humoristas de 'Pelando el ojo' están por casarse y compartieron una importante noticia con sus seguidores en sus redes sociales.

Los humoristas de Pelando el ojo Katherinne González y Edson Picado, confirmaron una noticia que tenía a sus seguidores a la expectativa: la fecha de su boda.

El día fue anunciado en un tierno video, este Día de San Valentín, en el que aparecen quemando la parte de arriba de un pastel para que al fondo se revelara la fecha del matrimonio: 13 de junio de 2026.

Katherine González y Edson Picado, humoristas de 'Pelando el ojo' anunciaron la fecha de su boda con un tierno video. (Captura)

“Hoy en San Valentín, queremos compartir con ustedes algo que nos hace muy felices… ¡ya tenemos día para nuestra boda! Gracias a Dios y a todos los caminos que nos llevaron a encontrarnos", escribió la pareja al publicar el emotivo video.

“Qué emoción, nuestro último 14 de febrero como novios, el próximo seremos esposos”, concluyeron.

En la sección de comentarios, sus seguidores les expresaron sus felicitaciones y les desearon lo mejor para su futuro matrimonio.