Viva

Humoristas de ‘Pelando el ojo’ comparten importante noticia antes de su matrimonio

Katherinne González y Edson Picado aprovecharon el Día de San Valentín para hacer el anuncio

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Katherinne González y Edson Picado
Katherinne González y Edson Picado, humoristas de 'Pelando el ojo' están por casarse y compartieron una importante noticia con sus seguidores en sus redes sociales. (Tomada de redes sociales )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pelando el ojoKatherinne GonzálezEdson Picado
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.