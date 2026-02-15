Humoristas de ‘Pelando el ojo’ comparten importante noticia antes de su matrimonio

Los humoristas de Pelando el ojo Katherinne González y Edson Picado, confirmaron una noticia que tenía a sus seguidores a la expectativa: la fecha de su boda.
El día fue anunciado en un tierno video, este Día de San Valentín, en el que aparecen quemando la parte de arriba de un pastel para que al fondo se revelara la fecha del matrimonio: 13 de junio de 2026.
“Hoy en San Valentín, queremos compartir con ustedes algo que nos hace muy felices… ¡ya tenemos día para nuestra boda! Gracias a Dios y a todos los caminos que nos llevaron a encontrarnos", escribió la pareja al publicar el emotivo video.
“Qué emoción, nuestro último 14 de febrero como novios, el próximo seremos esposos”, concluyeron.
En la sección de comentarios, sus seguidores les expresaron sus felicitaciones y les desearon lo mejor para su futuro matrimonio.