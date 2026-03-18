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Figura de Repretel asiste por segunda vez al hospital tras difícil situación médica

‘Debo ser sincera: me descuidé’, afirmó en sus redes sociales al mostrar las consecuencias de la emergencia

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Por Fiorella Montoya
Retratos de Katherine González, imitadora del programa Pelando el Ojo / Foto John Durán
Katherine González, imitadora del programa 'Pelando el Ojo' dio a conocer que sus alergias la afectan. (John Durán)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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