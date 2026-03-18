Figura de Repretel asiste por segunda vez al hospital tras difícil situación médica

Katherine González, imitadora del programa 'Pelando el Ojo' dio a conocer que sus alergias la afectan.

Katherinne González, reconocida imitadora de Pelando el ojo y de Repretel, dio a conocer que debió asistir por segunda vez al hospital durante este martes debido a una situación de salud que la afecta físicamente, inflamando partes de su rostro.

“Hace días regresaron mis reacciones alérgicas y me preocupé mucho. Debo ser sincera y contarles que desde abril del año pasado pasó algo muy doloroso para mí y me descuidé con mis alergias e intolerancias; me dio totalmente lo mismo y ahora más que nunca sé que este tema hay que tomarlo con seriedad”, escribió esta mañana en una de sus historias de Instagram.

Relató que acudió al Hospital Unibe, donde recibió medicamentos y fue inyectada para mejorar su condición. Sin embargo, este martes, pasadas las 9 p. m., confirmó que nuevamente debió asistir al centro médico, sin brindar más detalles.

En las imágenes mostró cómo uno de sus ojos se inflama ante la reacción alérgica y, en el mensaje inicial, lanzó un llamado de conciencia a sus seguidores.

“Si ustedes tienen sospechas de una alergia, vayan donde un profesional y por favor cuídense mucho; eviten seguir consumiendo cosas que le hacen daño a su cuerpo. Consejo del día: cuídense mucho, las alergias son un tema importante del cual hablar”, concluyó la artista.