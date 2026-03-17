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Kapo en Costa Rica: después de su éxito en Picnic, el colombiano volverá con un nuevo concierto

El artista tuvo una presentación emocionante en la primera fecha del festival de música y quiso regresar pronto a suelo tico

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Por Jessica Rojas Ch.
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Kapo se ha convertido en una de las voces más fuertes del género urbano. Este 2026, después de su exitoso concierto en Picnic, confirmó un segundo recital en Costa Rica. (Instagram)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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