Kapo en Costa Rica: después de su éxito en Picnic, el colombiano volverá con un nuevo concierto

Kapo se ha convertido en una de las voces más fuertes del género urbano. Este 2026, después de su exitoso concierto en Picnic, confirmó un segundo recital en Costa Rica.

Hace apenas dos días que el colombiano Kapo fascinó al público que lo fue a ver al festival Picnic y ya anunció un nuevo espectáculo en Costa Rica.

Después de vibrar en el escenario del encuentro musical, el intérprete de éxitos como Ohnana y UWAIE, regresará con un show diferente el 18 de abril. Su presentación es el primer concierto internacional confirmado de la Expo San Carlos 2026, que se realizará en la Cámara de Ganaderos de ese cantón alajuelense.

“Kapo se ha convertido en una de las nuevas figuras del género urbano gracias a su estilo que fusiona afrobeat, reguetón y sonidos urbanos, logrando conectar con el público joven en toda Latinoamérica”, explicó la producción en un comunicado de prensa.

Las entradas para este concierto están a la venta en el sitio smarticket.net. Los precios y localidades son:

Gramilla general: ¢14.635.

Gramilla VIP: ¢20.325.

Tarima VIP A y B: ¢36.585.

Mesas VIP: ¢50.000.

A estos montos se les deben de sumar los cargos por servicio; los impuestos están incluidos.