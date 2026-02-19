Viva

Joven costarricense portó en Italia la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno: ‘Fue el honor más grande’

La violista Nicole Gallegos Heinrich es parte de la orquesta del Teatro de La Scala, en Milán. Su talento y entrega la ha llevado a tocar junto a grupos como ll Volo y otros grandes artistas europeos

Por Fiorella Montoya

Hay sueños que no solo se cumplen, sino que se transforman en el aire que respiramos. Para Nicole Gallegos Heinrich, una joven josefina de 24 años, ese sueño tiene el aroma del café costarricense y la acústica legendaria de Milán, Italia.








