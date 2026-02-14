Áncora

Cómo el blues, la música de la ‘gente triste’, echó raíces en Costa Rica: De los inicios a un festival con diez ediciones

El Costa Rica Blues Festival celebra su décima edición en un país donde sigue creciendo el interés por este género tan prolífico.

EscucharEscuchar
Por Alberto Zúñiga Montero
Texas Johnny Brown fue un célebre músico que participó del Costa Rica Blues Festival en 2010.
Texas Johnny Brown fue un célebre músico que participó del Costa Rica Blues Festival en 2010. (Costa Rica Blues Festival/Costa Rica Blues Festival)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
bluesmúsicagéneros musicalesCosta Rica Blues Festival

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.