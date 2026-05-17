Viva

Josué Quesada se sincera tras nuevo título herediano: ‘Dos años sin campeonatos en Saprissa es una eternidad’

El periodista lanzó un mensaje hacia la dirigencia del Saprissa, equipo que perdió el campeonato nacional ante el Club Sport Herediano

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Josué Quesada no podía creer lo que sucedió segundos antes del temblor.
Josué Quesada publicó un video en el que felicitó a los florenses y lanzó dura crítica a los morados. (Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Josué QuesadaHeredianoDeportivo Saprissa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.