Josué Quesada se sincera tras nuevo título herediano: ‘Dos años sin campeonatos en Saprissa es una eternidad’

Josué Quesada publicó un video en el que felicitó a los florenses y lanzó dura crítica a los morados.

La final del fútbol nacional dejó sentimientos encontrados entre los actores. El Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa se midieron la noche de este sábado 16 de mayo, en un encuentro que coronó como campeones a los florenses y trajo tristeza a los seguidores morados, entre ellos, el periodista Josué Quesada.

Como acostumbra, publicó un video compartiendo sus opiniones sobre lo que estaba viviendo luego de que su club cayera y dejara ir un campeonato.

“El fútbol ha sido justo otra vez... Llega un momento en el que usted, por más huevos que ponga, más estadio que llene, más historia que usted saque, si el rival es mejor, tiene mejor equipo, tiene mejor planilla, tiene mejores cambios, tiene mejor banca, va a prevalecer el rival”, dijo en su video.

El comunicador, a la vez, le dio sus felicitaciones al club rival: “Felicidades por ser el segundo equipo con más títulos en este país. Felicidades porque son jodidamente grandes, son un equipazo. Cuando se ponen serios, no hay quien los pare”.

Quesada también se mostró crítico con el Deportivo Saprissa, al afirmar que todavía hay herencias que arrastran los saprissistas.

“Triste. Dos años sin un título en Saprissa son una eternidad. A trabajar, don Erick Lonis, a trabajar, don Roberto Artavia. Que este equipo tiene que salir campeón, sí o sí, en diciembre. Medford se tiene que quedar”, sentenció.