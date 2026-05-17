Periodista de Teletica explota tras la final: ‘Así no, Saprissa’

Herediano ganó este sábado su estrella 32, tras vencer en la final a Saprissa, y el periodista de Teletica Daniel Céspedes estalló con todo contra el cuadro morado.

Céspedes, quien es uno de los presentadores del programa Buendía, es un reconocido seguidor del cuadro morado. “Soy saprissista y voy a ser saprissista toda mi vida. Tengo 33 años y pocas veces ha terminado una final que Saprissa pierda y yo esté decepcionado”, inició el video en su cuenta de Instagram.

“Perder así es un poco vergonzoso. El estadio lleno en el partido de ida, un jugador le hace una injustificada, absurda, increíble seña a otro futbolista y queda el equipo con 10. Ahí empezó a perder la final”, recordó el comunicador a propósito de la expulsión de Gerald Taylor en el duelo de ida.

Luego se refirió al gol de Marcel Hernández que dio el título a los rojiamarillos. “Fueron dos golazos, pero en esa jugada se baila a David Guzmán y a Fidel... Yo soy de Turrialba, en la plaza de Turrialba eso no se ve. Lo dejaron rematar, lo invitaron a tomar café y lo invitaron a meter el gol”.

Céspedes remató: “No merecemos perder así una final. Y muy bien por el Herediano”.

El video de inmediato generó múltiples reacciones, especialmente de aficionados saprissistas que respaldaron sus palabras.