Puro Deporte

¡Herediano campeón! Calificación de los jugadores del ‘Team’ y Saprissa en una noche rojiamarilla

Así fue el desempeño de los jugadores de Herediano y Saprissa en el partido donde los florenses se coronaron campeones nacionales

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Por Fanny Tayver Marín
Herediano vs. Saprissa
Herediano fue el mejor equipo del Torneo de Clausura 2026 y se dejó el título sin gran final. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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