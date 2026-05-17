¡Herediano campeón! Calificación de los jugadores del ‘Team’ y Saprissa en una noche rojiamarilla

Herediano fue el mejor equipo del Torneo de Clausura 2026 y se dejó el título sin gran final.

La emoción quedó para el final, al igual que el festejo de Herediano, convertido en el campeón nacional del Torneo de Clausura 2026, tras vencer a Saprissa por 2-0 en su casa, con anotaciones de Keysher Fuller y Marcel Hernández.

Sin necesidad de gran final, el “Team” se dejó la final de segunda ronda con global de 3-2 ante los morados. Y en este partido en específico, los pupilos de Hernán Medford no hicieron un solo remate directo.

Dany Carvajal, Keysher Fuller y José de Jesús González celebran el gol de Keysher Fuller. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A Saprissa le salió su plan hasta el momento en el que llegaron los goles del nuevo monarca del fútbol costarricense.

Con el pitazo final del árbitro David Gómez, llegó la sentencia: Herediano suma la estrella 32 a su vitrina y la “S” suma dos años de no ser campeón nacional.

Así se vio Herediano

Dany Carvajal (8): Se golpeó en un choque con Getsel Montes. Tapadón a Tomás Rodríguez. Seguro y poco trabajo.

Getsel Montes (7): Seguro en su puesto, no pasó ningún apuro en un partido poco vistoso. Muralla.

Keyner Brown (7): Sufrió en un mano a mano por la velocidad de Tomás Rodríguez, pero cumplió con liderazgo y lo dio todo.

Darryl Araya (6): No se vio tan claro en su juego a como sí pasó en la mayor parte del torneo. Jugó de lateral al salir Yurguin Román.

José de Jesús González (7): Empezó activo abriendo espacios para Marcel Hernández. Aplicado.

Keysher Fuller (9): Cuando se animó a disparar desde fuera del área tras un servicio de Luis Ronaldo Araya, anotó. Latigazo.

Sergio Rodríguez (7): Lo intentaba en un partido donde Herediano no podía hacer lo que quería por el planteamiento rival, hasta que encontró la senda.

Yurguin Román (7): Fue uno de los más aplicados intentando generar juego ofensivo, pero solo jugó 45 minutos.

Allan Cruz (6): Podía dar un poco más, según lo visto en otros partidos. Salió exhausto.

Elías Aguilar (7): Hizo lo suyo tratando de generar juego y enviar el balón al área. Cumplió.

Marcel Hernández (9): Pegó una pelota en el palo. No logró conectar bien un buen centro de Luis Ronaldo Araya, pero de él salió el gol del título. Se lesionó.

Luis Ronaldo Araya (9): Ingresó en el inicio del complemento y marca diferencia con centros precisos. Partidazo.

Haxzel Quirós (-): Entró a diez minutos del final, en lugar de Keysher Fuller.

Everardo Rubio (-): Relevó a Marcel Hernández en el minuto 80.

Emerson Bravo (-): Entró en el minuto 84.

Eduardo Juárez (-): Entró en el minuto 90+6.

Así se vio Saprissa

Abraham Madriz (7): Desvió un balón con la punta de los dedos, seguro. Hizo lo que pudo.

Tomás Rodríguez (7): Pasó de costarle el partido a generar una acción de peligro con velocidad, pero Dany Carvajal dijo no.

Pablo Arboine (6): Ayudó en esa misión de hacer el bloque y aguantar, apegado al libreto.

Jorkaeff Azofeifa (7): Aplicado en su función, incorporándose como un central cuando es necesario. Amonestado por falta sobre Elías Aguilar.

Kendall Waston (7): Sin peligro en ataque, pero de lleno en labores defensivas.

Mariano Torres (7): Volvió a jugar después de cumplir la sanción. Intentó guiar a su equipo, hasta que el “Team” se volvió un huracán.

Fidel Escobar (6): Marcel Hernández lo hizo verse mal en el segundo gol florense, al quebrarle la cintura.

David Guzmán (6): Aplicado en lo suyo, no se complicó y cumplió en el tiempo que estuvo en cancha.

Joseph Mora (7): Cumplió la misión que le encomendó Hernán Medford, en un partido de aguantar.

Jefferson Brenes (7): Amonestado por una patada, luego se dedicó a jugar y no complicarse.

Orlando Sinclair (7): Muy solo en punta y no tuvo tanta participación. Ayudó en defensa.

Bancy Hernández (6): Entró en el minuto 63 y no jugó bien, todos los balones que tocaba los perdió.

Ariel Rodríguez (-) Entró en el minuto 80.

Luis Paradela (-): Entró en el minuto 80 a pesar de que no entrenó en toda la semana.

Gerson Torres (-) Entró en el minuto 85.

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