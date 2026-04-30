Josué Quesada fichó en ‘Teléfono Rojo’ a exfigura de Tigo Sports: conozca de quién se trata

El reconocido periodista Josué Quesada fichó entre sus filas a una exfigura de Tigo Sports, quien debutó este miércoles 29 de abril como parte de los panelistas del programa deportivo Teléfono Rojo.

MisterAle, quien es fiel seguidor del Deportivo Saprissa y no oculta sus colores, publicó su video de bienvenida, donde incluso saluda molestando al fanático liguista conocido como Piolo. “Lo siento mucho, mae”, le dijo en su primera aparición tras la descalificación de los manudos del torneo nacional.

Alejandro es reconocido luego de su trabajo por tres años en el programa Fanáticos, de Tigo Sports.

Sin embargo, el pasado 17 de abril anunció su salida. “Hoy cierro una etapa muy importante en mi vida. Después de casi tres años dejaré de ser parte de una familia increíble como lo es Fanatikos”, escribió el joven.

Ahora, Alejandro, que también es creador de contenido, se une al elenco de Quesada con su estilo directo y analítico. En su publicación recibió mensajes de apoyo: “Muchas felicidades, crack”, “Siempre en la Aleneta” y “Grande, chamaco” fueron parte de las felicitaciones.