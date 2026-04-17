Figura de Tigo Sports anunció su salida de uno de los programas futboleros más queridos

El programa 'Fanatikos' se transmite a diario por la señal del canal Tigo Sports.

Una querida figura de Tigo Sports anunció su salida de uno de los programas futboleros del canal.

Se trata de Míster Ale, quien formó parte durante tres años del espacio Fanatikos, que se transmite a diario por la señal de Tigo Sports.

“Hoy cierro una etapa muy importante en mi vida. Después de casi tres años dejaré de ser parte de una familia increíble como lo es Fanatikos”, escribió el joven en sus redes sociales. El mensaje lo acompañó con varias fotografías suyas y de sus compañeros disfrutando de diferentes coberturas.

“Conocí gente increíble, sumé experiencias, países y anécdotas inolvidables”, agregó.

Míster Ale aprovechó para agradecerles a las personas que lo ayudaron a ser parte del programa.

La salida de Míster Ale del programa 'Fanatikos' de Tigo Sports, provocó muchos mensajes de apoyo a su labor. (Instagram)

La publicación provocó varios comentarios de seguidores del joven, que siempre se mostró orgulloso de ser seguidor del Deportivo Saprissa. “Siempre con el Míster a donde vaya, éxitos”, “Buena vibra siempre, papi, a seguir que sos buenísimo en lo que haces”, “Mae qué falta va a hacer” y “Todos los éxitos y bendiciones”; fueron algunos de los mensajes que seguidores le expresaron al fanático.