Kristian Mora da los detalles de la llegada de Fox a Costa Rica

Kristian Mora habló como voz fuerte de TigoSports sobre la llegada de FOX al país.

Kristian Mora, una de las voces que marcó a TigoSports Costa Rica al ser narrador y uno de los directores de contenido del canal, dio detalles sobre el cambio que sacude el mercado televisivo costarricense: la llegada de Fox en lugar de Tigo Sports.

Mora aclaró que el contenido que se produce a nivel local, como el noticiero que hoy se llama Tigo Sports Noticias, entre otros programas, se mantendrá y, además, se sumarán competencias internacionales de las que se tienen derechos.

“A partir de mayo llega Fox a Costa Rica, llega Fox a Centroamérica. A partir de mayo, la operación la adquiere Fox, donde se mantiene todo este contenido local del fútbol de cada país y donde, además, se enriquece con el portafolio internacional, con la Premier League, la Bundesliga, todo lo de artes marciales mixtas, motores y demás. Esta noticia nos complace anunciarla. Estamos felices”, manifestó Kristian Mora en Tigo Sports Radio.

El histórico narrador destacó que cuando Tigo Sports llegó al país, eso implicó un crecimiento para el fútbol tico, porque se ofertó fuerte por derechos televisivos; de hecho, en aquel momento, Herediano fue uno de los planteles que pasó sus derechos a Tigo.

“Con Tigo, el fútbol nacional y los equipos crecieron. Quiero decirles que con esto vamos con otro peldaño hacia arriba. Hay un impulso para estar mejor; ojalá que del otro lado se sepa administrar y hacer buenas cosas con esto”, sentenció.

Tomás Fonseca, uno de los comentaristas de Tigo Sports, recalcó que, para tranquilidad de la afición, este cambio no implica ninguna afectación en la transmisión de la Copa del Mundo 2026.

“El Mundial estará acá; los 104 partidos estarán acá, de principio a fin”, dijo.

Por último, otro de los comunicadores, José Pablo Alfaro, finalizó recalcando que Fox tomará en cuenta el contenido que ya se hace en Costa Rica.

“Para explicarlo, tenemos el contenido local; eso se mantiene, complementado con los contenidos que ya Fox tiene, como la Premier League (fútbol de Inglaterra)”, comunicó.