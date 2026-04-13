Fox anuncia su llegada a Costa Rica y Centroamérica

FOX Corporation ingresa a Costa Rica a tomar el lugar de TigoSports, en una expansión de la cadena a América Latina.

La noticia que se mencionó a inicios de este año la confirmó el propio FOX Latin America, que anunció la adquisición de la programación y producción local del Canal Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

En un comunicado, la cadena internacional destacó que cuatro señales y los clientes de Tigo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá continuarán disfrutando de su contenido deportivo favorito, ahora con una propuesta aún más robusta.

La operación incluye contenido deportivo, derechos locales y una red de producción que permitirá ampliar la presencia de la compañía en la región.

Según la empresa, el portafolio regional incluirá competencias como:

Primera División de El Salvador.

Liga Panameña de Fútbol.

Equipos de la Liga Promérica de Costa Rica.

Liga Bantrab de Guatemala.

Este contenido se complementará con derechos internacionales que incluyen ligas como la Premier League, UEFA Europa League, Bundesliga, Saudi Pro League y la Liga MX.

Además, la compañía indicó que ofrecerá más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como béisbol (MLB), artes marciales mixtas, automovilismo y deportes universitarios.

El canal FOX en Centroamérica será lanzado en mayo de 2026 en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.