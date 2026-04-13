Fox anuncia su llegada a Costa Rica y Centroamérica

La noticia que se mencionó a inicios de este año la confirmó el propio FOX Latin America, que anunció la adquisición de la programación y producción local del Canal Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En un comunicado, la cadena internacional destacó que cuatro señales y los clientes de Tigo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá continuarán disfrutando de su contenido deportivo favorito, ahora con una propuesta aún más robusta.
La operación incluye contenido deportivo, derechos locales y una red de producción que permitirá ampliar la presencia de la compañía en la región.
Según la empresa, el portafolio regional incluirá competencias como:
- Primera División de El Salvador.
- Liga Panameña de Fútbol.
- Equipos de la Liga Promérica de Costa Rica.
- Liga Bantrab de Guatemala.
- Este contenido se complementará con derechos internacionales que incluyen ligas como la Premier League, UEFA Europa League, Bundesliga, Saudi Pro League y la Liga MX.
Además, la compañía indicó que ofrecerá más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como béisbol (MLB), artes marciales mixtas, automovilismo y deportes universitarios.
El canal FOX en Centroamérica será lanzado en mayo de 2026 en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
📄 COMUNICADO: FOX Latin America anuncia el lanzamiento del Canal FOX en Centroamérica y refuerza su posición en la región. pic.twitter.com/UvswTaOAmu— FOX (@somos_FOX) April 13, 2026