Fútbol

Fox ya negocia en Costa Rica: Así se mueve el gigante mundial que anda detrás de las transmisiones de fútbol

Fox Corporation, gigante de la televisión mundial, ya se movió con la dirigencia del fútbol de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Fox Corporation mantiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, pero logró tener éxito en el mercado de deportes en México y ahora busca expandirse con fuerza en Centroamérica.
Fox Corporation mantiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, pero logró tener éxito en el mercado de deportes en México y ahora busca expandirse con fuerza en Centroamérica. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FoxFútbol NacionalPrimera División
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.