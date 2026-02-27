Fox ya negocia en Costa Rica: Así se mueve el gigante mundial que anda detrás de las transmisiones de fútbol

Fox Corporation mantiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, pero logró tener éxito en el mercado de deportes en México y ahora busca expandirse con fuerza en Centroamérica.

La semana del 16 al 21 de febrero fue clave para la llegada de Fox Corporation a Costa Rica. En esos días, Carlos Martínez Sánchez, vicepresidente del gigante televisivo para Latinoamérica y encargado de la expansión hacia Centroamérica, estuvo en el país y sostuvo reuniones clave relacionadas con la incursión de la empresa en el mercado local.

Como informó La Nación desde inicios de febrero, Fox se encuentra en la fase final para cerrar la adquisición del canal Tigo Sports. De concretarse la operación, el conglomerado internacional asumirá un papel protagónico en el deporte costarricense, ya que competirá con FUTV por los derechos televisivos de los equipos de la máxima categoría.

Martínez, según un comunicado de Fox Corporation, fue designado por alto ejecutivo de la organización en junio del 2025.

Ante este panorama, Carlos Martínez visitó Costa Rica para presentar formalmente a sus nuevos socios comerciales el plan de desarrollo de la marca en el país. En la Primera División, los clubes con los que TigoSports mantiene vínculo son San Carlos, Puntarenas y Sporting.

La Nación pudo confirmar que el alto jerarca tuvo, por ejemplo, un encuentro con dirigentes del fútbol de la Primera División.

Uno de los temas que está en el aire es que San Carlos termina su relación con TigoSports, por lo que una renovación estaría en conversaciones. Consultado al respecto, el presidente de la institución, Luis Carlos Chacón indicó que de momento no se referirá al tema.

El estadio Carlos Ugalde sería uno de los primeros en los que Fox haría transmisiones del fútbol nacional. (Roger Bolaños Vargas/La Nación)

Además, Martínez exploró el panorama de distintas ligas del país para valorar, en su momento, la posibilidad de pujar por los derechos de transmisión de la Liga de Ascenso o el fútbol femenino.

El ejecutivo también sostuvo conversaciones para conocer la situación de los derechos televisivos de dos clubes tradicionales: Herediano y Alajuelense. Este medio ya había informado que, ante su llegada, la empresa estadounidense tenía interés en estas instituciones, dado que una eventual negociación con Saprissa no avanzaría, ya que Televisora de Costa Rica es el principal accionista de los morados.

Hace tres semanas, tanto Alajuelense como Herediano negaron estar en negociaciones con Fox; sin embargo, ambos cuentan con cláusulas de rescisión que les permitirían cambiar la administración de sus derechos televisivos.

Fox ya comienza a posicionarse en el panorama costarricense, lo cual se refleja en el registro de marcas.

En la página del Registro Nacional se constata que, desde el 19 de septiembre de 2025, Fox Corporation, por medio de su filial Fox Media LLC, solicitó el registro de la marca Fox One, la cual fue inscrita el 11 de febrero de 2026 bajo el número 415347.

Por su parte, Fox+ aparece con estatus de marca presentada; no obstante, aún no ha sido registrada. La fecha de presentación fue el 13 de febrero.

Fox One es un servicio de *streaming* que inició operaciones en agosto de 2025 en Estados Unidos y que, para octubre de ese mismo año, ya había llegado a México, tras sustituir la aplicación Caliente TV.

En esta plataforma se ofrecen contenidos como la Liga MX, la Liga MX Femenil, la Copa de Campeones de la Concacaf, la Liga de Campeones de la UEFA, la Liga Premier de Inglaterra, la Serie A de Italia y partidos de la selección de México.

En cuanto a Fox+, se trata de una nueva señal anunciada a inicios de febrero en México, enfocada exclusivamente en eventos deportivos en vivo. Allí, la señal está disponible para que las cableras transmitan, bajo un sistema de pago, eventos que originalmente estarían destinados únicamente al servicio de streaming Fox One.

¿Quién es el vicepresidente para América Latina de Fox?

Según su perfil en la red social LinkedIn, Carlos Martínez es un empresario con más de 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento deportivo.

“Director General para Latinoamérica de FOX Corporation, con enfoque en el desarrollo de Tubi, FOX Sports y nuevos negocios en la región”, se lee en su descripción.

Tubi es una aplicación que ofrece películas y deportes sin costo para el usuario, cuyo modelo de negocio se basa en la publicidad.

En su perfil, Martínez comparte videos sobre recientes proyectos deportivos desarrollados en México, como la incorporación de la Lucha Libre AAA a Fox One o el programa Fox México Cuatro Titular, que cuenta con panelistas reconocidos como Daniel Brailovsky y el exjugador Rafael Márquez Lugo.