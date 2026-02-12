¿Qué es FOX Corporation? El gigante de la TV mundial que tiene interés en el fútbol de Costa Rica

FOX Corporation, gigante de la comunicación interesado en ingresar al mercado de los derechos televisivos del fútbol de Costa Rica, es un monstruo que ahora se acerca a Centroamérica.

Este conglomerado empresarial de medios de comunicación adquirió su nombre actual en 2019, cuando se concretó la venta —que tuvo eco mundial— de 21st Century Fox a The Walt Disney Company.

Fox empezó a trabajar la división de noticias, además de su división radial y el canal Fox Channel, las únicas tres vertientes del negocio que quedaron en manos de los antiguos dueños.

De hecho, los canales conocidos como Fox Sports en Centroamérica pasaron, a partir de 2021, a ser parte de ESPN (propiedad de Disney), mientras que en otras latitudes la marca se mantuvo con su nombre original, pero cambió de propietarios por restricciones en esas regiones, como sucedió en México, donde pasó a ser propiedad de Grupo Multimedios Lauman.

Para tenerlo claro: luego de la venta de 21st Century Fox, los canales de Fox Sports en muchas regiones del mundo quedaron únicamente bajo licencia de marca, pero no pertenecen a Fox Corporation; por ejemplo, en Argentina el dueño de la marca es Mediapro.

Según sabe La Nación, el interés por ingresar al mercado tico es de Fox Corporation, organización que tiene como propietario a Rupert Murdoch, magnate australiano que lanzó Fox en 1985, luego de haber comprado 20th Century Fox en 1984.

La cadena realizó en 2025 una inversión en el mercado de derechos deportivos mexicano con el canal de streaming Caliente TV y la aplicación Tubi. Con ambos logró un éxito importante, sobre todo porque concretó alianzas con equipos destacados de la Liga MX, como Pachuca.

Caliente TV ya evolucionó a un nombre relacionado con la marca original y ahora se llama FOX One. Transmite no solo partidos del fútbol mexicano, sino también otras disciplinas, como la NFL o las Grandes Ligas.

En el caso de Tubi, esta plataforma, además de transmitir el campeonato mexicano, también cuenta con canales de televisión y películas, por lo que se comercializa como una aplicación de entretenimiento.

En Costa Rica, Tubi es reconocida por ser una de las apps que transmite los partidos de Pumas, equipo en el que milita Keylor Navas. En 2025, según sus propios registros, alcanzó una cifra importante: 100 millones de usuarios activos.

Ante este éxito, FOX Corporation, según fuentes de La Nación, tomó la decisión de expandir su área de cobertura y fijó sus ojos en Centroamérica, incluyendo a Costa Rica.

La cadena Tigo Sports es la puerta por la que el gigante televisivo mundial ha mostrado interés en explorar su ingreso al país, mediante un canal 100% deportivo.

Los equipos que tendrían primero esta puerta abierta serían aquellos con los que Tigo mantiene contrato: Puntarenas, Guadalupe y Sporting.