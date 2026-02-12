Fox, gigante mundial de la TV, pone sus ojos en Costa Rica para revolucionar las transmisiones de fútbol

Los derechos de televisión del fútbol en Costa Rica podrían verse sacudidos con el interés de FOX Corporation de entrar en el mercado.

La empresa Fox Corporation, un gigante de medios de comunicación a nivel mundial, inició negociaciones para incursionar y revolucionar el mercado de las transmisiones de fútbol en Costa Rica.

Las conversaciones arrancaron bajo los estrictos términos de confidencialidad que suelen aplicarse en este tipo de tratos. Sin embargo, La Nación pudo confirmar a través de fuentes con conocimiento de causa en el mundo del balompié y la televisión nacionales que Fox ya está activando su maquinaria con pláticas de alto nivel.

La poderosa corporación norteamericana cuenta con una división llamada Fox One, que es uno de sus brazos operativos para cable y streaming (transmisiones por Internet); tiene presencia en México a través del nombre Fox, que ofrece contenidos deportivos como la Liga MX, la UEFA Champions League, la Premier League y la Fórmula 1, entre otros.

En México son muy fuertes con la presencia de dos marcas: Caliente TV y Tubi. Ambas son plataformas de transmisión en streaming; la primera se transformó y adoptó el nombre de Fox One con derechos para partidos de la Liga MX.

Ahora, Fox buscaría ampliar la presencia más al sur del continente, y todo apunta a que su puerta de entrada en Costa Rica sería Tigo Sports.

En mayo del 2025 se presentaron los primeros contactos entre Fox y Tigo, pero fue hasta finales de año, en el último trimestre, que las conversaciones avanzaron fuertemente.

“Faltan los últimos detalles, pero el trato está para darse”, dijo a La Nación una persona que ha estado involucrada en las mesas de trabajo.

Según las fuentes cercanas al tema, el objetivo de Fox es expandirse también a Guatemala, El Salvador y Panamá, siempre a través de los canales Tigo Sports de cada país.

En Costa Rica, Tigo Sports es la televisora oficial de tres equipos de Primera División: San Carlos, Puntarenas FC y Sporting FC. Según el plan inicial, estas escuadras pasarían automáticamente a la parrilla de Fox.

En Costa Rica, el mercado de los derechos televisivos se encuentra dividido en dos canales de cable: FUTV y Tigo Sports. El primero posee a los restantes siete equipos: Saprissa, Alajuelense, Herediano, Guadalupe, Liberia, Cartaginés y Pérez Zeledón.

FUTV también tiene la Liga Promerica Femenina, mientras que TD Más (propiedad de Canal 7) tiene la Liga de Ascenso. Este canal nació en el año 2020; Teletica y Repretel sirven como proveedores de las transmisiones deportivas.

Este diario sabe de contactos informales y preliminares de Fox para conocer la situación de Herediano y Alajuelense respecto a sus derechos televisivos con FUTV.

Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, atendió a La Nación sobre el tema y descartó que en este momento estén pensando en una salida de la relación comercial que tienen con FUTV.

“Se dicen muchas cosas, pero lo que yo te puedo decir es que estamos muy contentos y conformes con FUTV. Nosotros tenemos contrato con ellos y lo estamos respetando. Nuestros proyectos futuros, de momento, están con FUTV”, afirmó.

La Nación también consultó a Alajuelense al respecto, pero el cuadro erizo, al cierre de esta nota (8 p. m.), no había dado una posición sobre el tema.

En días anteriores, como parte de algunos rumores alrededor de la negociación, se ha señalado que el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, tendría alguna participación en estas negociaciones con Fox. Sin embargo, consultado por este diario, el jerarca negó rotundamente cualquier relación con el tema.

“Yo no tengo ninguna participación. Lo que sí puedo decir es que yo, como costarricense, estaría muy orgulloso si una cadena mundial como Fox Corporation muestra interés en el mercado costarricense y en el deporte tico. Eso significaría una exposición enorme para el fútbol y para Costa Rica en general”, dijo Maroto.

Sporting (jugadores con uniforme negro) tiene sus derechos televisivos con TigoSports. Este es uno de los primeros equipos que tendría relación con FOX Corporation. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

También se buscó a Marco Silva, gerente de Tigo y Tigo Sports Costa Rica. Se le hicieron llamadas telefónicas durante el día y se lo contactó vía mensajes, pero no respondió.

Sobre Fox

Fox Corporation es una cadena estadounidense de noticias generalistas y deportivas, con múltiples emisoras y dueña del canal por cable Fox Channel. Su dueño es el controversial magnate australiano Rupert Murdoch, un veterano de 94 años que acumula décadas en el mundo de los medios de comunicación.

En 1995 lanzó la cadena Fox, que con el paso del tiempo se fue expandiendo desde las noticias hasta los deportes y el entretenimiento en general. En su momento, llegó a tener Fox Sports, que abarcó toda América.

En 2019, Fox Sports formó parte de la negociación en la que Walt Disney Company compró 21st Century Fox, conglomerado al que pertenecía dicha cadena. Ante esto, varios canales regionales de Fox pasaron a manos de otros dueños, mientras otros desaparecieron para darle campo a la marca deportiva de cabecera de Disney: ESPN.