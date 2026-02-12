Fútbol

Fox, gigante mundial de la TV, pone sus ojos en Costa Rica para revolucionar las transmisiones de fútbol

Fox Corporation, uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo, inició negociaciones para incursionar en las transmisiones de fútbol de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Los derechos de televisión del fútbol en Costa Rica podrían verse sacudidos con el interés de FOX Corporation de entrar en el mercado. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FoxFox CorporationTransmisiones de fútbolFUTVTigo Sports
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.