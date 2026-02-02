FUTV sorprende con este anuncio

FuTV es uno de los canales oficiales de la Primera División de Costa Rica.

FuTV, uno de los dos canales oficiales de la Primera División de Costa Rica, anunció que amplía su oferta más allá de los programas y transmisiones deportivas.

El medio de comunicación, encargado de las transmisiones de Saprissa, Alajuelense, Herediano, Cartaginés, entre otros equipos, dio a conocer el lanzamiento de FuTV Gaming, una plataforma en la que se desarrollarán torneos dirigidos a la comunidad de jugadores de videojuegos de Costa Rica. La iniciativa no se limitará únicamente al juego FC26 (fútbol), sino que también incluirá títulos como Fortnite.

“Llega a ser una plataforma para acercarnos a la comunidad gamer de Costa Rica. Se estima que hay más de 1,4 millones de jugadores en el país, y nosotros ya tenemos seis años trabajando para ellos”, detalló Alexis Sandoval, encargado de Mercadeo de FuTV.

En el anuncio de la nueva plataforma participaron futbolistas de la Primera División, como Abraham Madriz, del Saprissa, y Marcel Hernández, del Herediano.

“Qué bonito que las personas que tienen la capacidad para este deporte cuenten con una oportunidad como esta”, expresó Hernández.