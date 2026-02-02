Fútbol

FUTV sorprende con este anuncio

Una de las televisoras oficiales de la Primera División que transmite a Saprissa, Alajuelense y Herediano dio a conocer importante noticia

Por Esteban Valverde
FUTV hizo su propia premiación a lo mejor del Torneo de Clausura 2025.
