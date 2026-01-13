Torneo de Clausura 2026: Hora y canal de todos los partidos del fútbol nacional en enero

Enero estará cargado de fútbol para los clubes de la Primera División. El Torneo de Clausura arranca con una maratón de partidos.

¿Extrañaba el fútbol nacional? La espera se acabó porque la pelota vuelve a rodar en los diferentes escenarios de la Primera División desde este martes 13 de enero, con la puesta en marcha del Torneo de Clausura 2026.

La jornada inaugural presenta partidos distribuidos en tres días, con diferentes horarios, como si se tratara de complacer todos los gustos.

¿Cuáles son los juegos y cómo verlos? No se pierda ninguno, porque todos serán televisados. Además, recuerde que en nacion.com encontrará información de cada encuentro.

Jornada 1: Torneo de Clausura 2026

Día Partido Hora Canal Martes 13 de enero Pérez Zeledón vs. San Carlos 5 p. m. FUTV Martes 13 de enero Saprissa vs. Puntarenas FC 8 p. m. FUTV Miércoles 14 de enero Sporting vs. Herediano 7 p. m. Tigo Sports Miércoles 14 de enero Cartaginés vs. Guadalupe 8 p. m. FUTV Jueves 15 de enero Alajuelense vs. Liberia 8 p. m. FUTV

Todos los equipos están en plena etapa de movimientos, con salidas y llegadas que generan expectativa sobre cómo funcionarán los cambios.

¿Acertarán los clubes con sus propuestas? Eso se verá sobre la marcha. Lo que sí tienen claro los equipos es que este arranque resulta fundamental.

Después de las vacaciones y del periodo de preparación que para unos ha sido más corto que para otros, empieza una verdadera maratón de partidos.

Porque el inicio del Torneo de Clausura comienza con una seguidilla de juegos que puede beneficiar a algunos y castigar con fuerza un mal arranque.

Jornada 2: Torneo de Clausura 2026

Día Partido Hora Canal Sábado 17 de enero Puntarenas FC vs. Cartaginés 6 p. m. Tigo Sports Sábado 17 de enero Herediano vs. Saprissa 8 p. m. FUTV Domingo 18 de enero Pérez Zeledón vs. Alajuelense 3 p. m. FUTV Domingo 18 de enero Guadalupe vs. Liberia 6 p. m. FUTV Domingo 18 de enero San Carlos vs. Sporting 7 p. m. Tigo Sports

Jornada 3: Torneo de Clausura 2026

Día Partido Hora Canal Martes 20 de enero Herediano vs. Guadalupe 8 p. m. FUTV Miércoles 21 de enero San Carlos vs. Puntarenas FC 6 p. m. Tigo Sports Miércoles 21 de enero Cartaginés vs. Alajuelense 8 p. m. FUTV Jueves 22 de enero Liberia vs. Pérez Zeledón 6 p. m. FUTV Jueves 22 de enero Sporting vs. Saprissa 8 p. m. Tigo Sports

Jornada 4: Torneo de Clausura 2026

Día Partido Hora Canal Sábado 24 de enero Puntarenas FC vs. Guadalupe 6 p. m. Tigo Sports Sábado 24 de enero Alajuelense vs. San Carlos 8 p. m. FUTV Domingo 25 de enero Liberia vs. Herediano 3 p. m. FUTV Domingo 25 de enero Saprissa vs. Cartaginés 6 p. m. FUTV Lunes 26 de enero Pérez Zeledón vs. Sporting 8 p. m. FUTV

Jornada 5: Torneo de Clausura 2026

Día Partido Hora Canal Martes 27 de enero Guadalupe vs. Alajuelense 8 p. m. FUTV Miércoles 28 de enero San Carlos vs. Liberia 7 p. m. Tigo Sports Miércoles 28 de enero Herediano vs. Puntarenas FC 8 p. m. FUTV Jueves 29 de enero Cartaginés vs. Sporting 6 p. m. FUTV Jueves 29 de enero Pérez Zeledón vs. Saprissa 8:30 p. m. FUTV

(*) Los horarios podrían variar, pero así están programados los juegos.

