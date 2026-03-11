Jorge Martínez y Laura Brenes disfrutan de las primeras palabras de su bebé: escúchela aquí

Los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes se convirtieron en papás de Sol en junio del año pasado.

Un nuevo capítulo se inicia en la vida como padres de los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes, quienes están llenos de amor desde la llegada de su hija, Sol, a sus vidas.

Este martes 10 de marzo, Brenes, quien es la encargada de prensa del alcalde de San José, compartió en redes sociales un tierno audio en el que se escuchan las primeras palabras de la bebé, que apenas tiene ocho meses de edad.

La publicación la realizó Brenes en sus historias de Instagram. Claramente se escucha a la bebé decir “mamá”. Junto al video, Brenes escribió: “Sus primeras palabras, amor de nuestras vidas”.