Jorge Martínez y Laura Brenes compartieron este ‘pequeño gran logro ' de su hija: vea el video

Los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes se convirtieron en papás primerizos en el 2025. La pequeña Sol nació en junio.

Los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes mostraron felices uno de los primeros grandes logros de su hija Sol, quien tiene apenas ocho meses de edad y ya da muestras de que es una niña con mucha fortaleza.

Ambos comunicadores, él figura de Teletica Deportes y ella encargada de prensa del alcalde de San José, mostraron en sus redes sociales cómo la pequeñita ya está practicando, con la guía de sus papás, para dar sus primeros pasos.

“Domingo de practicar pasitos”, escribieron los periodistas en un video que compartieron en sus historias de Instagram, en el cual se ve a Brenes ayudando a su hija con la tierna labor. Vea a continuación las imágenes: