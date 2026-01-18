Viva

Jorge Martínez y Laura Brenes celebraron importante paso de su hija Sol: vea las imágenes del evento

Los comunicadores tuvieron un emotivo gesto, el cual dio un toque aún más profundo a la celebración

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Jorge Martínez y Laura Brenes
Los comunicadores Jorge Martínez y Laura Brenes compartieron parte del primer sacramento de su hija Sol. (Tomada de redes sociales )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura BrenesJorge Martínez
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.