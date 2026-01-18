Jorge Martínez y Laura Brenes celebraron importante paso de su hija Sol: vea las imágenes del evento

Los comunicadores Jorge Martínez y Laura Brenes compartieron parte del primer sacramento de su hija Sol.

El director de Teletica Deportes, Jorge Martínez, y la periodista Laura Brenes ,vivieron este sábado un momento profundamente especial: el bautizo de su hija Sol, celebrado en la Basílica de los Ángeles, en Cartago.

En sus redes sociales, los comunicadores compartieron imágenes y emotivos detalles de esta jornada que, más allá de ser una tradición religiosa, marcó un hermoso paso en el camino de fe de su pequeña.

La recepción posterior tuvo un encanto muy dulce y luminoso. El desayuno estuvo ambientado en tonos rosados, con rosas blancas y rosadas adornando el lugar, mientras pequeños angelitos dormidos decoraban cada mesa, simbolizando pureza, ternura y esperanza.

La decoración del bautismo de Sol fue en tonos rosados. En cada espacio de la mesa destacaba una figura de un angelito dormido. (Tomada de redes sociales )

Sin embargo, hubo un gesto que dio un toque aún más profundo a la celebración. En un rincón especial, la familia colocó un cuadro en memoria de Alma, la sobrina de Laura, quien partió al cielo minutos después de nacer en Irlanda.

“En memoria de nuestro angelito. Alma Brenes Gómez. 08-01-26. 32 semanas, 4 días, 59 minutos. Te amamos”, se leía en el cuadro, acompañado de tiernas fotografías de la bebé y sus padres.

Ese detalle, lleno de amor y recuerdo, convirtió la celebración del bautizo de Sol en un homenaje a la vida, uniendo el dolor y la esperanza en una misma jornada.