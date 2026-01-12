Viva

Periodista Laura Brenes lamenta la muerte de una bebé muy cercana: ‘Aunque su paso por este mundo fue breve, su huella será eterna’

La comunicadora se refirió públicamente al profundo dolor que atraviesa su familia

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Laura Brenes celebra otro gran momento de su vida a 14 días de dar a luz
Laura Brenes le envió, a la distancia, toda su fuerza y gratitud a su hermano, quien vive en Irlanda. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura BrenesFallecimiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.