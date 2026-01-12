Periodista Laura Brenes lamenta la muerte de una bebé muy cercana: ‘Aunque su paso por este mundo fue breve, su huella será eterna’

Laura Brenes le envió, a la distancia, toda su fuerza y gratitud a su hermano, quien vive en Irlanda.

La periodista Laura Brenes atraviesa un profundo momento de dolor tras la pérdida de Alma, la hija de su hermano Daniel Brenes y su esposa Daniela Gómez, quienes residen en Irlanda. La pequeña, esperada con alegría para marzo de este año, llegó al mundo antes de tiempo y falleció pocos minutos después de nacer.

“Alma nació y, aunque su paso por este mundo fue breve, su huella es eterna. Su vida, tan corta como profunda, nos enseñó que el amor no se mide en años, sino en la intensidad con la que se vive”, escribió la comunicadora en un conmovedor mensaje que compartió en sus redes sociales.

Además, Laura compartió que durante los 59 minutos que la bebé estuvo con vida, conoció el amor más puro: el de sus padres. Según dijo, ese amor “no entiende de tiempo ni de duración, solo de entrega absoluta”.

En su mensaje, la periodista expresó su profunda admiración por la fortaleza y la serenidad con que su hermano y su cuñada enfrentan esta pérdida: “Admiramos profundamente la manera en que ven la vida y cómo toman decisiones desde el amor, aun en los escenarios más dolorosos. Esa fortaleza y coherencia habla de quiénes son, y es algo que honrará también la vida de Alma”, añadió.

Finalmente, Brenes agradeció a su hermano “por ser ese pilar firme, ese refugio constante en medio de la tormenta”, y dedicó unas palabras llenas de ternura a su sobrina: “Tu amor y presencia han sido una fuerza silenciosa y poderosa. Alma siempre será luz. Y ustedes, padres de una hija eterna. Te amamos, princesa”.