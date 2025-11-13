Jeff-On, de ‘Mira quién baila’, advierte a Daniel Montoya ante su regreso al concurso: ‘La venganza nunca es buena’

Jeff-On aseguró que Daniel Montoya 'sabe cosas' ante su regreso a 'Mira quién baila' de Teletica.

El pasado martes, numerosos seguidores de Mira quién baila (MQB), de Teletica, se llevaron la sorpresa de que Daniel Montoya, el humorista eliminado del programa el domingo pasado, regresará a la competencia para la próxima gala.

Las reacciones no tardaron en llegar, y una de las más destacadas fue la del también concursante de MQB, el cantante Jeff-On. En las historias de Instagram del programa, el artista fue enfático e incluso lanzó una advertencia al comediante.

“Pienso que Dani sabe cosas, sabe secretos (...). Regresa a llevarse más que uno adelante porque lo sacaron. Ahí la dejo, creo yo... Dani, la venganza nunca es buena, pero si usted tiene algo que hacer, hágalo”, dijo el cantante.

Jeff-On responde a qué volverá Daniel Montoya a MQB

El humorista confirmó su regreso mediante un video publicado en las redes sociales del programa.

“¿Saben qué? Esta gente no se va a deshacer tan fácil de mí. Nos vemos el domingo en la pista de Mira quién baila”, expresó el comediante, quien salió del concurso el domingo anterior tras perder ante Ericka Morera.

Montoya no solo aportó humor al espacio televisivo, sino que también protagonizó una polémica con uno de los jueces, luego de comentar que, si ganaba, celebraría en la Fuente de la Hispanidad e invitaría al español Isaac Rovira.

El locutor de Radio Omega se salvó en dos ocasiones de la eliminación, pero en la tercera no logró mantener el apoyo del público. No obstante, Teletica anunció que prepara una sorpresa relacionada con su regreso.