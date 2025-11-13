Viva

Jeff-On, de ‘Mira quién baila’, advierte a Daniel Montoya ante su regreso al concurso: ‘La venganza nunca es buena’

El cantante fue enfático y aseguró que el comediante ‘sabe cosas’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
JeffOn
Jeff-On aseguró que Daniel Montoya 'sabe cosas' ante su regreso a 'Mira quién baila' de Teletica. (Captura de video y archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaMQBJeff-OnDaniel Montoya
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.